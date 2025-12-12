手作りボックス体験やプリ機も登場！　かわいいを詰め込んだポップアップ「ズッキュン♡郵便局」が六本木ヒルズで開催中

突然ですが皆さん、手紙って最近書きましたか？ 年末年始のやり取りもメールで済ませてしまい、手紙どころかペンすら久しく握っていないかも……という方も多いのではないでしょうか。実は筆者もその一人です。

12月10日〜12月14日の期間限定で、六本木ヒルズ内「ヒルズ カフェ／スペース」にて開催されているポップアップストア「ズッキュン♡郵便局 in Tokyo」は、手紙を書いたり、物を贈ったりすることの楽しさを思い出させてくれるイベント。

2023年の渋谷開催からスタートし5回目の開催となる今回は、思い出の写真を”箱”で届けるギフトや、スマートフォンでイベントを楽しめるデジタルコンテンツも登場するのだとか。

ハートが飛び交う、かわいさの詰まった空間を体験してきました！

■友達、恋人、推し……大切な人に手書きで想いを届ける

会場に入ると真っ先に目に飛び込んでくるのは、クリスマスツリー型に飾られた「こっそり♡告白レター」。ハート型のカードには「送りたいけど、送れない」「いつか絶対叶えたい」そんな秘めた想いが書き込まれています。“こっそり”がコンセプトということで、恋愛の願いや将来の夢を書いている方が多く、前向きなパワーをもらえました。

会場内にはカードだけでなく、便せんやシール、スタンプを使って手紙を書けるコーナーもあります。

推し活にぴったりなレターがそろう「カラフル♡ファンレター」コーナーで用意されたカラーはなんと8色！ 自分の好きな色はもちろん、推しのメンバーカラーの便せんを選べばファンレターも書けちゃいます。書いた手紙は、切手を貼れば会場内のポストから送ることもできるそう。

また、手紙ならではのコンテンツですてきだなと感じたのは、オリジナルの香りをカードに垂らし、お気に入りの香りを添える「ふんわり♡香りレター」。

リアルに手に取ることができる手紙だからこそ、香りまでこだわったメッセージは特別な思い出になりそうです。

■お気に入りのパーツや写真を選んで作る体験型コンテンツも

さらに会場内を進むと、写真やシールでデコレーションされたB5サイズほどの箱が並んでいます。実はこちら、「ハコニコ便」という新サービスなのだそう。

カメラロールの中の写真をその場で印刷し、オリジナルのボックスを作成(※)することができます。思い出の写真でボックスを手作りできるなんて、プロフィール帳やシール帳を夢中でデコっていた平成女児の血が騒ぎます……！ クリスマスに、いつもとはひと味違う贈り物をしたいと考えている人にもぴったりです。

※会場内では、ご利用にあたり物販コーナーでオリジナルボックス(870円)の購入が必要です。

■“かわいい”がちりばめられた空間を楽しんで

今回のイベントについて、日本郵政株式会社 JP未来戦略ラボの中野さんは「デジタル化が進み、少し遠い存在になりつつある郵便局を、このイベントを通じて身近に感じてもらうきっかけになれば」と話します。イベント名でもある”ズッキュン”の背景についても伺うと、「想いを届けることをコンセプトに、心を射抜くようなハートのモチーフを採用しました。手紙を書くこと、物を贈る楽しさを感じてください」と企画への想いを語ってくださいました。

指先で簡単にメッセージを送れる時代だからこそ、便せんの色に悩んだり、久しぶりの手書きにドキドキしたりする時間を通して、手紙の温かさを改めて感じられるイベントでした。

その他にも、会場には撮影した写真が切手になる「ズッキュン♡切手プリ」やオリジナルフォトスポットなど、本記事で紹介しきれなかった魅力がたくさん！ ぜひ訪れてみてくださいね。





■イベント概要

ズッキュン♡郵便局 in Tokyo

開催期間：12月10日〜12月14日

開催場所：六本木ヒルズ内「ヒルズ カフェ／スペース」(東京都港区六本木6丁目10-1 ヒルサイド2F)

営業時間：12:00〜21:00

ズッキュン♡郵便局 pocket：https://www.zukkyun.post.japanpost.jp/

（マイナビウーマン編集部）