¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ê¤¼¡©Åò¤¿¤ó¤ÝÇË²õ¤Ë¥Í¥Ã¥Èº¤ÏÇ¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÈôÌö¤·¤¹¤®¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬ÁÛÁü¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£±Æü¤Ë¡¢Âè£µ£´ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡Èá¤·¤¤²áµî¤ò¹ðÇò¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥¸¥í¤ò³°¤ËÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤Ï¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÄÒÊªÀÐ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤òÀ©»ß¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥È¥¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ì½Öº¤ÏÇ¡£Åò¤¿¤ó¤Ý¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¡Ø¥Á¥§¥¢¤òÆ¨¤·¤¿¡ª¡Ù¢ª¡Ø¤ª¤ê¤èÍÍ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ù¢ª¡Ø¤¸¤ã¤¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤â²õ¤·¤Á¤ã¤¨¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥È¥¤È¤·¤Æ¤ÏÅò¤¿¤ó¤Ý¤â¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤ë¤Î¤â¿É¤¤Êª¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥Á¥§¥¢¤òÆ¨¤·¤¿¢ª¤ª¥ê¥èÍÍ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¢ªÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò²õ¤¹¡×¡Ö¥Á¥§¥¢¤òÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡Ä¤ò¸«¤Æ¥Á¥§¥¢Æ¨¤¬¤¹¢ªÇË¶É¢ª¤ª¥ê¥èÍÍ¤Ë·Ò¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¬¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¢ªÅò¤¿¤ó¤ÝÇË²õ¡Ä¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ê¤Î¤«¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡£¡Ê»Â¿·¤¹¤®¤ë¡Ë¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ª¾îÍÍ¤È¤Î·ëº§¤¬¾å¼ê¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶õµ¤¤Ç»¡¤·¤Æ¤ê¤è¤¬¤¯¤ì¤¿Êª¤ò¼êÊü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤ÉÃÈ¤ò¼è¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò²õ¤¹¤Î¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¡Ö¥á¥¸¥í¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤â¼«Í³¤ËÀ¸¤¤í¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¥È¥¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ø¥ê¥è¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤«¤é¥ê¥è¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò²õ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡×¡ÖÄ»¤òÆ¨¤¬¤¹¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤â¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÇËÃÌ¤Î°ÕÌ£¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤«¤éÅò¤¿¤ó¤ÝÇË²õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤ª¥ê¥èÍÍ¤ËÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ª¥È¥¡£¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ï¡¢¥Á¥§¥¢¤ò¸µ¤¤¤¿À¤³¦¤ËÌá¤·¤¿¤À¤±¡×¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤ó¤ËÌã¤Ã¤¿Ä»Æ¨¤¬¤·¤¿¤«¤é¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤âÍ×¤é¤Í¡¼¤À¤í¤Ã¤ÆÈôÌö¤·¤¹¤®£÷£÷£÷¡×¡Ö¥á¥¸¥íÆ¨¤·¤¿¤«¤é¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤Ö¤Ã²õ¤½¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¤ª¥È¥¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬ÁÛÁü¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£