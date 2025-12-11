ANNEBRAのホリデーコレクション「Velvet sin」黒×赤の美をまとう冬の新作

冬の夜に寄り添うような、深く艶やかなベロアの質感。ANNEBRAから登場したホリデーコレクション「Velvet sin」は、BLACKとREDの2色が纏うだけで気分まで高まるラグジュアリーなシリーズです。肌に沿うなめらかさと、甘美なレースのコントラストが魅力的で、特別な日のランジェリーとしても、おうちでのリラックスタイムにもぴったり。下着からルームウェアまでトータルで揃うコレクションで、冬の装いをより美しく彩ってくれます♡

ベロア×レースが紡ぐ妖艶な冬ランジェリー

「Velvet sin」シリーズの魅力は、深みのあるベロアと繊細なレースの組み合わせが生み出す、大人の甘さと色気。

BLACKは冬の夜を思わせる静かな艶、REDは強さと華やぎを感じさせ、どちらもホリデーシーズンにぴったり。

ベロア×レースモールドカップブラジャー

ベロア×レース4WAYバッククロスブラレット

ブラジャーは3/4モールドカップタイプ（6,820円）と、軽いつけ心地の4WAYバッククロスブラレット（7,260円）の2種類がラインナップ。

どちらもベロア独自の柔らかな質感で、冬の肌にしっとり寄り添います。

続くボディスーツ（12,980円）やベビードール&ショーツ（12,980円）は、ランジェリーとしてだけでなく、ラウンジウェアとしても映える美しさ。

レースとのコンビネーションが華やかで、特別な夜を彩る一枚に。背中やデコルテの抜け感が計算されており、纏うだけで視線を集める存在感を放ちます。

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

冬のおこもり時間を格上げするルームウェア

寒い季節こそ、心地よさと特別感を両立したいもの。「Velvet sin」のルームウェアは、そんな願いを叶えるアイテムが揃います。

ベロア×レースナイトウェア（17,820円）は、触れた瞬間しっとりとなじむ質感が魅力で、素肌を優しく包み込むような安心感。

リラックスタイムの気分を上げてくれます。ベロア×レースガウン（14,080円）は、同シリーズのアイテムと合わせれば統一感のあるコーディネートに。

お祝いの日や自分へのご褒美にもぴったりな贅沢な仕上がりです。

また、プレゼントに人気のショーツ類も見逃せません。

バックオープンデザインショーツ（2,970円）と、サイドリボンレースソング（2,750円）は、ベロアの柔らかな光沢とレースの美しさが相まって、後ろ姿までエレガントに演出♡

ホリデーギフトとして選ばれる理由も納得です。

コレクションを完璧に仕上げたいなら、ガーター&ストッキングもチェック。

ベロア×レースガーターベルト（5,280円）は、シリーズの魅力をしっかり感じられるアイテムで、身につけた瞬間気持ちが引き締まるような特別感があります。

チェック柄ガーターストッキング（3,850円）はホリデー気分を高める華やかさが魅力。冬のイベントや特別なシーンで、トータルコーディネートを楽しめます。

冬の装いを彩る“Velvet sin”で特別な時間を

ANNEBRAの「Velvet sin」コレクションは、冬の肌に寄り添う素材感と、BLACKとREDの情熱的なカラーが織りなす特別なシリーズ。

下着からルームウェア、ガーターまで幅広く揃うから、気分やシーンに合わせて自由にコーディネートできます。

寒い季節の中でも、自分のために美しさを纏う時間は心を温めるご褒美に♡ホリデーシーズンの装いを、一段と魅力的にアップデートしてみませんか。