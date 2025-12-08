¡Ö´Ú¹ñ°ì¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª29ºÐ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢»ëÀþ¶¯Ã¥¤Î¡ÈÇØÃæ¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹¡É
¡Ö´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼12Áª
¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¥ç¥ë¡£Èà½÷¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çµî¤ë11·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¡ÊKLPGA¡Ë¥Ä¥¢¡¼Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¥ç¥ë¤ÏÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤«¤é¹ø¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Ïª½Ð¤µ¤ì¤¿ÈþÇØÃæ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢·ë¤ÓÌÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¥é¥¦¥ó¥É»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»Ñ¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¼ø¾Þ¼°¤Î¼çÌò¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²£´é¤ÎÈù¾Ð¤ß¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¡¼¥é¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¥ç¥ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡Öº£Ç¯¤Î½÷¿À¾Þ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÈþ¤Î´°À®·Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
1996Ç¯1·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¥ç¥ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¿ÎÀî¥¢¥¸¥¢Âç²ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¸Ä¿ÍÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËKLPGA¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¡£2018Ç¯10·î¤Î¡ÖSK¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÈþËÆ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2016Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤ÇKLPGA¹Êó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÁª½Ð¡£¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÈþËÆ¤ò¸Ø¤ë¡£