12月1日、お笑い芸人・メイプル超合金のカズレーザーが「新語・流行語大賞」について言及。その発言が話題になっている。

「この日、カズレーザーさんは、ぺこぱの松陰寺太勇さんと一緒に出演しているYouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム』を更新し、動画を投稿しました。『【話題騒然】2025年流行語大賞予想』とのタイトルで、松陰寺さんとトークを繰り広げたカズレーザーさんは、2025年の流行語大賞について『女性首相は入りそうですよね』などと予想を繰り広げていました。

いま注目されているのは、そのなかの一節です。昨今の流行語大賞の風潮について話題が及び、カズレーザーさんは『本当にみんなが使った流行語じゃなきゃダメなんじゃないですか？』と発言したのです。

同じ12月1日には正式に流行語大賞が決定し、高市早苗首相が自民党総裁選に勝利した際に発した『働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相』が選ばれました。今回、話題になった動画は事前に収録されたもので、賞の結果は知らずでの発言だと思われますが、SNSでは『カズレーザーの発言は正論』などといった賛同の声があがっています」（芸能担当記者）

みごと予想を的中させた形のカズレーザーだが、反響の大きさは、流行語大賞全体について投げかけた疑問への共感が理由のようだ。実際、2025年に選ばれた流行語大賞については、「腑に落ちない」という声がSNS上で見られている。

「同志社大学卒で、インテリ芸人として知られるカズレーザーさんは、『女性自身』が2025年4月に発表した『信頼できる男性コメンテーターランキング』で『頭の回転が速い』『冷静に語っている感じがしていい』などと高評価で、2位の座についています。

今回も、流行語大賞について毎年ささやかれる『流行っていない言葉が選出されている』ということをズバッと言い切ったことで、株を上げたようです。高市首相の『働いて〜』発言には『過重労働を推奨しているようにも聞こえる』と、発言当初から批判の声があり、少なくとも“流行語”という扱いに違和感を抱く人も多いです。カズレーザーさんの指摘に、胸がすっとした人もいたのでは」（同前）

いっそ、カズレーザーに審査員に加わってほしい。