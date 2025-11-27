お笑いコンビ・ダウンタウンの独自配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の１２月の配信作品一覧が２７日、公式Ｘで発表された。

今回は計８作品がラインナップ。松本と放送作家・高須光聖氏によるラジオ「放送室」、松本撮り下ろしのオリジナルコメンタリー付きで過去の単独ライブ３部作、１日に行った生配信を行うまでの松本に密着した「松本人志 ドキュメンタリー（仮）」、一般投稿の大喜利企画「お笑い帝国大学」を松本が講評する生配信、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」など。

新作コンテンツとして、ゲストが松本とやりたいことをかなえる企画「松本人志と〇〇したい」、大規模企画という「ＺＯＮＥ ０５」も発表。

「松本人志と〇〇したい」最初のゲストは千原ジュニアで「室内コントをしたい」という内容。「ＺＯＮＥ ０５」は、極限環境に閉じ込められた５人の心理実験を行う企画で、人間性が試される５時間の密室の攻防を映す。

また６日にも松本が２度目となる生配信を行う予定。今回のラインナップ以外にもコンテンツは更新されるだという。