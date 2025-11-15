茂木健一郎脳科学者が提案「自分が本当に輝くことを選び抜け！」
脳科学者・茂木健一郎氏が自身の動画「その人がいちばん輝いていること。」で登場し、「自分のことよりも他人のことの方がよくわかるってことあるじゃないですか」と語り始めた。動画内では、人は誰しも他人がどんな時にいちばん輝いているかをふと感じるものだとし、「その人がこれをやっていると輝いているな、とか、一番全力出しているな」といった瞬間があると指摘した。
「その人が何をやっていると一番輝いて見えるのかっていうのは、すごく大きな命題だと思うんですよ」と茂木氏は語る。これを自分自身に当てはめたとき、日常の様々な活動を振り返ることの大切さを提案。「いろんなことやってるんだけど、それって本当に私が輝いている時なのかな」と自身に問いかけてみることが重要だとした。
「誰かに言われてやってることもあるだろうし、惰性でやってることもあるかもしれない」と現状を分析しつつ、「これやってるとき自分が嬉しいんだよねとか、何よりも生きがいを感じてるんだよねっていう、そういうことがもしあるならば、それをもっとやるようにしませんか」と投げかけた。
茂木氏自身も「その中で一番自分らしい、自分がチャレンジしている、自分の命を一番使ってるというか、楽しんでる、そういうものをやりたいな」と実体験を語り、「人生の中でなるべくそういう時間を多くしよう」と近況の心境を明かした。
最後に「全部をそう出来るわけではないけど、なるべくそういう時間を増やしたいと思ったので」と締めくくり、動画を終えた。
