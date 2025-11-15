ソン・フンミンの鮮やかFK炸裂！ 韓国、18日に日本代表戦を控えるボリビアに2発勝利
国際親善試合が14日に行われ、韓国代表とボリビア代表が対戦した。
FIFAワールドカップ26南米予選を7位で終え、大陸間プレーオフへの進出を決めているボリビア代表は、11月シリーズではアジア遠征に臨む。その第1戦目では、FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループBを無敗で首位通過した韓国代表と対戦した。
試合はスコアレスで後半へ折り返すと、57分に均衡が破れる。韓国代表がペナルティエリア手前左寄りの位置でフリーキックを獲得すると、キッカーを務めるのはソン・フンミン。右足から放たれたキックは壁を越え、綺麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。
さらに、終盤の88分には、右サイドを抜け出したキム・ムンファンからの折り返しが、相手に当たってゴール前に流れると、うまく相手の前に入ったチョ・ギュソンが、倒れ込みながら強引にねじ込んで追加点をゲット。試合はこのままタイムアップを迎え、韓国代表が11月シリーズの初陣を白星で飾った。
この後、韓国代表は18日、14日に行われたキリンチャレンジカップ2025で日本代表に0−2で敗れたガーナ代表と対戦する。一方で、ボリビア代表も18日、今度はキリンチャレンジカップ2025で日本代表と対戦する。
【スコア】
韓国代表 2−0 ボリビア代表
【得点者】
1−0 57分 ソン・フンミン（韓国代表）
2−0 88分 チョ・ギュソン（韓国代表）
FIFAワールドカップ26南米予選を7位で終え、大陸間プレーオフへの進出を決めているボリビア代表は、11月シリーズではアジア遠征に臨む。その第1戦目では、FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループBを無敗で首位通過した韓国代表と対戦した。
試合はスコアレスで後半へ折り返すと、57分に均衡が破れる。韓国代表がペナルティエリア手前左寄りの位置でフリーキックを獲得すると、キッカーを務めるのはソン・フンミン。右足から放たれたキックは壁を越え、綺麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。
この後、韓国代表は18日、14日に行われたキリンチャレンジカップ2025で日本代表に0−2で敗れたガーナ代表と対戦する。一方で、ボリビア代表も18日、今度はキリンチャレンジカップ2025で日本代表と対戦する。
【スコア】
韓国代表 2−0 ボリビア代表
【得点者】
1−0 57分 ソン・フンミン（韓国代表）
2−0 88分 チョ・ギュソン（韓国代表）
【ゴール動画】ソン・フンミンの鮮やかFK＆チョ・ギュソンの泥臭さ溢れるゴール
[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇧🇴볼리비아— theKFA (@theKFA) November 14, 2025
손흥민 존에서 터진 손흥민의 마스터피스!
말 그대로 아름다운 골입니다!✨
📺TV조선, 쿠팡플레이, tvN#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/3G0GRuz9Ny
[GOAL] 대한민국🇰🇷 2-0 🇧🇴볼리비아— theKFA (@theKFA) November 14, 2025
1년 8개월만의 복귀전 그리고 득점
조규성의 간절함이 대한민국에 추가골을 선사합니다!✨
📺TV조선, 쿠팡플레이, tvN#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/k8wGX0ejfY