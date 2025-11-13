BRADELIS COUTURE秋冬コレクション登場♡エレガンスを纏う新作ランジェリー

補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク』のハイエンドライン「BRADELIS COUTURE」から、2025年秋冬コレクションが登場。「Dress up」をテーマに、纏うことで心まで華やぐ3シリーズを展開します。職人技が光る繊細なレース、輝きを放つラインストーン、ラグジュアリーな素材使いが魅力。特別な日にも、自分らしく輝くための一着を見つけてみませんか。

BRADELIS COUTURE秋冬コレクション「Dress up」誕生

今回のコレクションテーマは「Dress up」。自分自身を装いで表現し、人生を輝かせるという想いが込められています。

3シリーズ「Garland」「Mellow」「Proud」には、それぞれ異なる世界観と美しさが宿ります。

贅沢なレースと洗練されたシルエットが織りなすランジェリーは、まるでオートクチュールのよう。どの角度から見ても美しく、自信を引き出してくれる逸品です。

Braria「お肌のごちそう下着」が快挙！話題のセラムファイバーで叶う美胸ケア

「Garland」「Mellow」「Proud」それぞれの魅力

「Garland」は、艶めくサテンとカットワーク刺繍のエンブロイダリーレースが印象的。オーストリア製ラインストーンが胸元を華やかに飾ります。

カラー：ダスティローズ／ブラック

Wire Bra 65～75/C-F \36,300、Bra Camisole S・M・L \44,000、Panty M・L \19,800、Thong M・L \17,600

「Mellow」は、LUREX社のラメ糸が繊細に輝くヨーロピアンレースが特徴。2色のラインストーンが贅沢な光を添えます。

カラー：エメラルドグリーン／パールグレージュ／ブラック

Wire Bra 65～75/D-F 38,500円、Slip M・L 49,500円、Panty M・L 19,800円、Thong M・L 17,600円

「Proud」は、流線型の植物モチーフが印象的なジオメトリックレース。力強さと繊細さを併せ持つデザインです。

カラー：アンティークブラウン／アンティークグレー／ブラック

Wire Bra 65～80/D-F 34,100円、Bra Slip S・M・L・LL 52,800円、Panty M・L・LL 17,600円、Thong M・L 15,400円

店頭限定の特別な出会いを♡

2025年10月15日(水)より、全国のBRADELIS New York店舗にて販売スタート。オンライン販売はなく、店頭でのみ出会える特別なコレクションです。

また、税込45,000円以上の購入で、Mellowシリーズのレースを使用した「COUTUREレースフラットポーチ」をプレゼント（※先着順・なくなり次第終了）。

自分を美しく魅せる“Dress up”をこの秋に♪

“Dress up”は、単なるファッションではなく、自分を慈しみ、輝かせるためのアート。BRADELIS COUTUREのランジェリーは、その特別な瞬間を叶えてくれる存在です。

素材、縫製、デザインすべてにこだわったコレクションで、あなたの毎日にエレガンスをプラスしてみてはいかがでしょうか♡