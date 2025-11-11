木原稔官房長官が、11日の会見で、台湾有事と「存立危機事態」をめぐる高市早苗総理の国会答弁についてコメントした。

高市総理の答弁を受け、中国の副報道局長が10日の会見で「台湾海峡に介入を企てることは中日関係に重大な損害を与える、これ以上誤った道を進まないことを求める」などと発言。この発言に対する日本政府の受け止めと高市政権の中国に対する外交方針を問われ、木原官房長官は以下のように答えた。

「高市総理の国会での答弁に関して中国側から抗議の申し入れがなされたが、これに対して我が方から、高市総理の答弁の趣旨と我が国政府の立場について中国側に説明を行った。台湾海峡の平和と安定は、日本の安全保障はもとより、国際社会の安定にとっても重要なものであり、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを希望するのが我が国政府の一貫した立場だ」

「また、政府の台湾に関する立場は1972年の日中共同声明の通りでこれに変更はない。これまで日中首脳間では、戦略的互恵関係の包括的推進と建設的かつ安定的な関係の構築という大きな方向性を確認してきており、先般、10月31日に行われた日中首脳会談において、高市総理と習主席との間でも改めて確認した。こうした大きな方向性のもとで、あらゆるレベルで幅広い分野において意思疎通をより一層強化し、双方の努力によって課題と懸案を減らし、理解と協力を増やしていく方針だ」

10日、高市総理は衆院予算委員会で、台湾有事が武力行使を伴うものであれば日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうるとの考えを示した自身の国会答弁について「今後、特定のケースを想定したことをこの場で明言することは慎む」と述べた。一方、自身の発言は「政府の従来の見解に沿ったもの」として撤回しない意向を示した。

（ABEMA NEWS）