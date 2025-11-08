落語家・立川志らく（62）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。フリーアナウンサー・小林麻耶（46）とその夫で整体師・國光吟氏に謝罪DMを送ったと報告した。

志らくは自身の悪質な切り抜き動画が拡散されているとし、Xで苦言を呈していた（現在は削除済み）。5日、これに小林は「誤解をまねく動画だとは私は思いません。『母親がいないのは子供にとって不幸』と全国放送ではっきりと発言されました」とし「数年前のあの発言を、何も、反省されていないのですね」と引用ポストをしていた。

そして8日になると、志らくは「今回、私の名誉を守ろうとした結果、ご夫妻を傷つけることになってしまいました。申し訳ございません。私は元々小林麻耶さんが大好きだったのでなんとか関係を修復したいと考えております」と謝罪のDMを送ったと報告。

「とにかく今後は麻耶さん、國光さんに対する誹謗中傷はおひかえください。私に対しては炎上慣れしているので。でも悲しい気分になるのでお手柔らかに。皆様、大変お騒がせしました。陳謝します」とした。

小林は「関係は修復どころか、末永く、楽しい関係を築いていきたいです」と謝罪を受け入れたとし、國光氏も「すっかり、志らくさんと楽しいDMです」と“にこにこ”の絵文字を添えていた。