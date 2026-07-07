なんかよく分からん落語家の人のファンか、それに群がる野次馬たちが「落語界の先輩にリスペクトを持て！」とかごちゃごちゃ言ってきてるけど、

立川志らくの落語に感銘を受けただけで落語家全員へのリスペクトなんて持てない



志らく以外には今の所興味がない

俺はあの人の落語が好きなんだ…