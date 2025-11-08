ルイ・ヴィトン、シャネルにエルメスまで

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3登板で3勝を挙げてWSのMVPを獲得。グラウンド内での活躍ぶりだけでなく、愛用アイテムにも注目が集まっている。

山本が注目を集めるのは、圧倒的な投球だけではない。移動の際に手にしているバッグにも熱視線を送る人物がいた。

世界的ファッション誌「ヴォーグ」イタリア版でも特集されたファッション・インフルエンサーのジャック・サヴォワは日本時間5日、自身のインスタグラムで山本のバッグを詳しく説明した。

山本が持つ1万1600ドル（約177万円）のルイ・ヴィトン、6200ドル（約95万円）、7600ドル（約116万円）のシャネルのバッグに言及。「彼に影響されそう」としたサヴォワが、「彼のコレクションの中で一番重要なのが、これ」として紹介したのが、エルメスのバッグだった。

チームカラーを思わせる青と白の逸品は「定価を推測すると、多分1万5000ドル（約229万円）から2万ドル（約305万円）くらいかな。リセール市場だと、今オンラインで3万9950ドル（約610万円）で売られてる。つまり、ほぼ4万ドル（約611万円）」という。エルメスのものを市場価格で計算すると、4つのバッグで合計約998万円となる。

動画をチェックした米オシャレ女性ファンたちからも「Wow、彼はセンスがいいわ！」「魅力的ね」「彼はチームで最もおしゃれよ」「何が起こっているの……」「これは最高ね」「良く似合っているわ！」「日本人っていつもオシャレよね」などの声が寄せられていた。



