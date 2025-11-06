優勝パレード中の様子が話題に

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。その最中、群衆の中から大谷翔平投手に向かって思わぬメッセージが掲げられ、大谷が真美子夫人と揃って発見。2人で爆笑し、真美子夫人は大谷の目元を隠すジェスチャーを見せた。2人の様子に日本のファンから「この夫婦が尊すぎて幸せ」とコメントが集まった。

二階建てバスに乗ってパレードの最中、何かを発見した様子の大谷が突然、群衆を指差すと、真美子夫人が「見ちゃダメ」とばかりに目をふさごうとする場面があった。MLBは公式SNSで「SHOHEI OHTANI MARRY MY MOM（ショウヘイ・オオタニ、うちのママと結婚して）」とメッセージボードを掲げる少年を公開。2人はこれを発見し、思わずリアクションしたと伝えている。

日本のファンからは、2人の様子に思わず目を奪われたかのような声が並んだ。

「ほっこりするわ〜」

「気持ちは分かるけど大谷さんは真美子さん一筋なの」

「うちの息子に持たせよう」

「私がメロメロメロメロメロメロになってる」

「この2人見てると幸せパワーもらえる」

「この動画、好きすぎて、何回も見ちゃったよ」

「もうこの夫婦が尊すぎて幸せです」

「なにこの可愛いヤキモチ」

久しぶりに夫婦そろって公の場に登場した大谷。真美子夫人が大谷の様子を撮影するなど、仲睦まじい様子が垣間見えた。パレード後、大谷はドジャースタジアムでのセレモニーで全て英語でのスピーチを行った。マイクを握ると「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と話し、大歓声を浴びた。来年も家族の存在をパワーに3連覇を目指す。



（THE ANSWER編集部）