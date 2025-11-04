ILLIT『ポケットモンスター』韓国版TVアニメのEDテーマに抜擢！音源のデジタル配信が開始＆MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが『ポケットモンスター』韓国版TVアニメのエンディングテーマ曲を担当する。

■軽快で暖かいサウンドが特徴

エンディングテーマのタイトルは「Secret Quest」で、11月4日にデジタル配信がスタートした。冒険を通じて大切な何かを発見し、自分たちが本当に望むことと世の中の隠された秘密を探し出すストーリーで、軽快で暖かいサウンドが特徴。ILLITは特有の少女感性に満ちた夢幻的なボーカルで、聴く人に宝物探しをするようなときめきを与える。

また、「Secret Quest」のMVもYouTubeで公開された。

11月4日から放送される『ポケットモンスター : メガボルテージ』は、ポケモンアニメシリーズの新しいシーズンで、険しい冒険のなかでも希望を失わずに挑戦しながら成長していく主人公リコと友人たちの話を描く。

『ポケモンコリア』は今回のILLITの抜擢について「音楽を通じて見せたILLITの自主的で積極的な姿が、限界に屈せず前に進むリコ一行、ポケモンの友人たちと似ている」とその理由を伝えた。

■リリース情報

2025.11.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Quest」

2025.11.25 ON SALE

SINGLE「NOT CUTE ANYMORE」

韓国発売日：11月24日

