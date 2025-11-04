ロッテは４日、今オフに戦力外通告した二木康太投手が現役引退し、チームスタッフに転身すると発表した。

球団を通じて「今は本当に感謝の気持ちしかありません。プロ１年目の春のキャンプの時に初めてプロの先輩方と一緒に練習をさせてもらって、周りについていけなくて、ああ、これは無理だと思いました。それが結果的に１２年間もの長い間、プロ野球選手として続けることができたのは応援をしてくださった皆様をはじめ、周りの支えがあったからこそだと思っています。本当にありがとうございました。今後はチームスタッフとしてマリーンズのために頑張ります。今までサポートをしていただいた分、今度は自分がチームのために頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします」とコメントした。

二木は鹿児島情報から１３年ドラフト６位でロッテに入団。１５年に１軍デビューすると、１６年には先発陣の一角を担って７勝をマーク。背番号が６４からエースナンバーの１８となって臨んだ２０年には自己最多の９勝を挙げ、２１年には開幕投手を務めた。だが故障やリハビリのため２３、２４年と１軍登板なし。今季最終戦の１０月５日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）で３年ぶりに１軍戦登板も、山川に満塁弾を浴びるなど１回４失点で降板した。