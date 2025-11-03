【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.2 ヒロ】ホカンスで再確認した元カノの魅力 多くの女性とデートに行った理由＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/03】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。2人目は経営者のヒロ（26）。＜Vol.2＞
【写真】シリーズきってのモテ男 指原莉乃も「完全に好きだった」というヒロ
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
ヒロのX（元恋人）は第2話にてSNSマーケティングのみゆう（26）だと明らかに。交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月の2人の破局の原因は、同棲中にヒロが一度他の人を好きになったことによって、信頼関係が崩れてしまったこと。みゆうが参加を誘った。
年齢よりも落ち着いた大人の余裕があるヒロはシリーズきってのモテ男となり、一時はXであるみゆう以外が全員ヒロに好意を寄せる“ヒロキングダム”が完成するという展開に。特にモデルのミク（27）と惹かれ合いお互いに気持ちを確かめ合うが、みゆうとの本音の会話を通じ、彼女への想いを断ち切ろうと他の女性とデートを重ねていたが、もはやその気持ちを抑えきれないことに気づき、完全に復縁に気持ちを定める。
最終告白では交際中の写真をコラージュして文とともにつづったプレゼントを渡して、「俺の人生をかけてみゆうを守りたいという覚悟を持ってここに来た」ともう一度復縁を申し込んだが、みゆうとの2回目の復縁には至らなかった。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ヒロ：会社の経営をしております。
― どういった事業で、いつ頃から経営されているんですか？
ヒロ：19歳からフリーで事業を始めてそこから6、7年フリーでやっていました。会社はまだ3期目で、映像制作とSNSのマーケティングの事業をやっています。
― 今回Xに誘われ参加を決めたということですが、誘われたときはどんな心境でしたか?
ヒロ：そのときは番組を知らなかったので、別に失うものはないかなと思って、特に何も考えずに参加しました。
― みゆうさんとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。
ヒロ：最初は福岡で出会って、その1年後に付き合いました。出会いは僕が撮影側として行って、Xがモデル側として来ていて、そのときはお互いに恋人がいたので何も深い話はしませんでした。1年後に僕がプライベートで福岡に遊びに行ったときに「飲もうよ」と誘って飲んで仲良くなって、ちょうどXが上京するタイミングだったので付き合うことになりました。
― 交際していた期間はヒロさんにとってどんな思い出ですか？
ヒロ：初めて同棲した相手でもありますし、一番結婚に近かった相手なのかなと思います。
― 交際中も1回お別れしたんですよね。そのときは浮気というか、ヒロさんに好きな人ができたのが原因でしたか？
ヒロ：はい。本当にシンプルなんですけど、僕が彼女に謝って許してもらった感じです。
― では、相手の女性とはどうにもならなかった？
ヒロ：どうにもならなかったです。
― みゆうさんと2回目にお別れした理由を教えて下さい。
ヒロ：マンネリ化とまとめたら薄いんですけど、お互いにどんどん干渉しなくなっていっちゃって、一緒に住んでいるけど同居人みたいなテンションになって別れようとなりました。多分付き合って1年ぐらいのときが1番結婚に近かった気がしたんですけど、そこから残りの2年でどんどん遠ざかっていって最後は干渉しなくなったので、飛び出したとかそういう別れ方ではなくてお互い感じていることが一緒だったので、話し合って別れました。
― ヒロさんは、すごくモテモテに映っていたんですが、最初から気持ちとしては赤（復縁希望）だったんですね。
ヒロ：5分5分に近い赤だったんですけど、実際に顔を合わせて、やっぱり全然赤だなと改めて確信を持って赤のキューブを入れました。
― 中盤にもみゆうさんのことをより改めて好きになっている印象がありましたが、どういうところに改めて惹かれましたか？
ヒロ： ホカンスではいろんな人とデートへ行くとか目の前で他の女性を誘ったり誘われたりするとか、普通の生活ではない環境なので、他の女性と実際にデートに行ってみたり深い話をしてみた結果、2人の歴史や思い出があって、安心できるみゆうを改めて魅力的だなと感じる機会になった気がします。
― 特に魅力的に感じた部分は？
ヒロ：自分を強めに持っている部分が一番魅力的なところだと改めて思いました。
― 良い意味で自我が強い感じには見えないかもしれません。
ヒロ：僕はそこの魅力を知った上で参加していたので、表に出さない強さみたいのが良いなと思いました。
― ホカンスで他の人と接している姿を見て違った一面はありましたか？
ヒロ：自分の目の前で他の男性に誘われてラウンジに行ったりデート行ったりしているのを見て、割と不思議な気持ちになりました。すごく嫌だかというとそうではないんですけど、嫌が3割、不思議な気持ちが7割くらいでした。
― 序盤はモテモテで誘われ続けていたので大変だったとは思うんですが、みゆうさんにアプローチしていたようにはあまり見えなかったです。そのときはどういう心境でしたか?
ヒロ：最終的には僕は復縁を願ってXに告白しているんですけど、途中は全然新しい恋も見てみようという期間でした。僕の中ではXの気を引くためでもありつつ、誰に誘われても断らずにデートに行ったり、自分から誘ってみたりいろいろしてみました。
― みゆうさんにアプローチしようとは思わなかった？
ヒロ：僕なりのアプローチみたいなところがありました。一直線に行くだけじゃなくて、他の女性といる僕を感じてもらえたら、ジェラシーも生まれるかなとか考えて。計算しているまではいかないですけど、僕の中ではアプローチしているつもりでした。
― ミクさんとディナーデートに行ったときはミクさんへの気持ちはありましたか？
ヒロ：ミクに対しての気持ちは本当にありつつも、やっぱりどこかでみゆうに対して気を引く気持ちもありながら、まだ定まらない状態ではありました。気持ちがあったのは事実ですけど、それが100％ミクの方に向いているわけではなかったです。
― 同日にみゆうさんとラウンジで話して泣いている場面がありましたが、そのときに完全に気持ちがみゆうさんに戻った？
ヒロ：戻りましたね。ホカンス当初と、ホカンス最終日にラウンジで2人で話したんですけど、やっぱりXだなとなりました。あの瞬間までXへの気持ちを見てみぬふりをしていた感じがあって、それが強かったです。
― 最終告白はプレゼントも用意されていましたが、どのくらい復縁の可能性を信じていましたか？
ヒロ：45％くらい。やっぱり手ぶらじゃな、と思ったのと、自分が想いを伝える上でああいった本にまとめる形が一番表現しやすくてベストだなと思っているので、思い出も振り返れるし付き合っていたときの写真も1枚でパラパラよりギュッとしていたほうが簡潔で良いかなと。クリエイティブ自体のビジュアルもああいうのが好きなのでいろいろ考えてあのプレゼントにしました。
― もし復縁できていたらどう変わろうと決めていましたか？
ヒロ：信頼の部分が一番弱かったと思うので、具体的に何か考えていたわけではないんですけど、手段はなんであれ信頼をまず取り戻すことが大事なのかなと思っていました。
― みゆうさんが復縁を選ばなかった理由は知らないと思うのですが、どう想像していますか？告白のときの雰囲気では気づきましたか？
ヒロ：単純に信頼が取り戻せなかったんじゃないですかね。告白のときは全然わからなくて、可能性はあると思っていたんですけど、それ以外には想像がつかないです。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
ヒロ：これは恋愛どうこうではなく、何回かデートしたりラウンジで喋ったりしただけじゃ、人間のたくさんある面の中の1つしか見えてないなと。今までの僕は、判断が早いので、人間の一面だけを見て関わるか関わらないかスパスパ決めてきたタイプなんですけど、参加して人間には二面性とか悪い意味ではない表と裏があるなと感じて、一面しか見ないで判断するのは損だなと思ってこれからはやめようと思いました。
― ありがとうございました。
(modelpress編集部)
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
◆ヒロ、みゆうとの復縁叶わず
ヒロのX（元恋人）は第2話にてSNSマーケティングのみゆう（26）だと明らかに。交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月の2人の破局の原因は、同棲中にヒロが一度他の人を好きになったことによって、信頼関係が崩れてしまったこと。みゆうが参加を誘った。
年齢よりも落ち着いた大人の余裕があるヒロはシリーズきってのモテ男となり、一時はXであるみゆう以外が全員ヒロに好意を寄せる“ヒロキングダム”が完成するという展開に。特にモデルのミク（27）と惹かれ合いお互いに気持ちを確かめ合うが、みゆうとの本音の会話を通じ、彼女への想いを断ち切ろうと他の女性とデートを重ねていたが、もはやその気持ちを抑えきれないことに気づき、完全に復縁に気持ちを定める。
最終告白では交際中の写真をコラージュして文とともにつづったプレゼントを渡して、「俺の人生をかけてみゆうを守りたいという覚悟を持ってここに来た」ともう一度復縁を申し込んだが、みゆうとの2回目の復縁には至らなかった。
◆ヒロ、みゆうとの馴れ初めと2回の破局「一番結婚に近かった相手」
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ヒロ：会社の経営をしております。
― どういった事業で、いつ頃から経営されているんですか？
ヒロ：19歳からフリーで事業を始めてそこから6、7年フリーでやっていました。会社はまだ3期目で、映像制作とSNSのマーケティングの事業をやっています。
― 今回Xに誘われ参加を決めたということですが、誘われたときはどんな心境でしたか?
ヒロ：そのときは番組を知らなかったので、別に失うものはないかなと思って、特に何も考えずに参加しました。
― みゆうさんとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。
ヒロ：最初は福岡で出会って、その1年後に付き合いました。出会いは僕が撮影側として行って、Xがモデル側として来ていて、そのときはお互いに恋人がいたので何も深い話はしませんでした。1年後に僕がプライベートで福岡に遊びに行ったときに「飲もうよ」と誘って飲んで仲良くなって、ちょうどXが上京するタイミングだったので付き合うことになりました。
― 交際していた期間はヒロさんにとってどんな思い出ですか？
ヒロ：初めて同棲した相手でもありますし、一番結婚に近かった相手なのかなと思います。
― 交際中も1回お別れしたんですよね。そのときは浮気というか、ヒロさんに好きな人ができたのが原因でしたか？
ヒロ：はい。本当にシンプルなんですけど、僕が彼女に謝って許してもらった感じです。
― では、相手の女性とはどうにもならなかった？
ヒロ：どうにもならなかったです。
― みゆうさんと2回目にお別れした理由を教えて下さい。
ヒロ：マンネリ化とまとめたら薄いんですけど、お互いにどんどん干渉しなくなっていっちゃって、一緒に住んでいるけど同居人みたいなテンションになって別れようとなりました。多分付き合って1年ぐらいのときが1番結婚に近かった気がしたんですけど、そこから残りの2年でどんどん遠ざかっていって最後は干渉しなくなったので、飛び出したとかそういう別れ方ではなくてお互い感じていることが一緒だったので、話し合って別れました。
◆ヒロ、ホカンスでみゆうへの気持ちを再確認
― ヒロさんは、すごくモテモテに映っていたんですが、最初から気持ちとしては赤（復縁希望）だったんですね。
ヒロ：5分5分に近い赤だったんですけど、実際に顔を合わせて、やっぱり全然赤だなと改めて確信を持って赤のキューブを入れました。
― 中盤にもみゆうさんのことをより改めて好きになっている印象がありましたが、どういうところに改めて惹かれましたか？
ヒロ： ホカンスではいろんな人とデートへ行くとか目の前で他の女性を誘ったり誘われたりするとか、普通の生活ではない環境なので、他の女性と実際にデートに行ってみたり深い話をしてみた結果、2人の歴史や思い出があって、安心できるみゆうを改めて魅力的だなと感じる機会になった気がします。
― 特に魅力的に感じた部分は？
ヒロ：自分を強めに持っている部分が一番魅力的なところだと改めて思いました。
― 良い意味で自我が強い感じには見えないかもしれません。
ヒロ：僕はそこの魅力を知った上で参加していたので、表に出さない強さみたいのが良いなと思いました。
― ホカンスで他の人と接している姿を見て違った一面はありましたか？
ヒロ：自分の目の前で他の男性に誘われてラウンジに行ったりデート行ったりしているのを見て、割と不思議な気持ちになりました。すごく嫌だかというとそうではないんですけど、嫌が3割、不思議な気持ちが7割くらいでした。
◆ヒロ、多くの女性とデートに行った理由「僕なりのアプローチ」
― 序盤はモテモテで誘われ続けていたので大変だったとは思うんですが、みゆうさんにアプローチしていたようにはあまり見えなかったです。そのときはどういう心境でしたか?
ヒロ：最終的には僕は復縁を願ってXに告白しているんですけど、途中は全然新しい恋も見てみようという期間でした。僕の中ではXの気を引くためでもありつつ、誰に誘われても断らずにデートに行ったり、自分から誘ってみたりいろいろしてみました。
― みゆうさんにアプローチしようとは思わなかった？
ヒロ：僕なりのアプローチみたいなところがありました。一直線に行くだけじゃなくて、他の女性といる僕を感じてもらえたら、ジェラシーも生まれるかなとか考えて。計算しているまではいかないですけど、僕の中ではアプローチしているつもりでした。
◆ヒロ、ミクとのデート後にみゆうとのラウンジで本心に気づいた夜
― ミクさんとディナーデートに行ったときはミクさんへの気持ちはありましたか？
ヒロ：ミクに対しての気持ちは本当にありつつも、やっぱりどこかでみゆうに対して気を引く気持ちもありながら、まだ定まらない状態ではありました。気持ちがあったのは事実ですけど、それが100％ミクの方に向いているわけではなかったです。
― 同日にみゆうさんとラウンジで話して泣いている場面がありましたが、そのときに完全に気持ちがみゆうさんに戻った？
ヒロ：戻りましたね。ホカンス当初と、ホカンス最終日にラウンジで2人で話したんですけど、やっぱりXだなとなりました。あの瞬間までXへの気持ちを見てみぬふりをしていた感じがあって、それが強かったです。
◆ヒロ、もし復縁できていたら…最終告白の心境
― 最終告白はプレゼントも用意されていましたが、どのくらい復縁の可能性を信じていましたか？
ヒロ：45％くらい。やっぱり手ぶらじゃな、と思ったのと、自分が想いを伝える上でああいった本にまとめる形が一番表現しやすくてベストだなと思っているので、思い出も振り返れるし付き合っていたときの写真も1枚でパラパラよりギュッとしていたほうが簡潔で良いかなと。クリエイティブ自体のビジュアルもああいうのが好きなのでいろいろ考えてあのプレゼントにしました。
― もし復縁できていたらどう変わろうと決めていましたか？
ヒロ：信頼の部分が一番弱かったと思うので、具体的に何か考えていたわけではないんですけど、手段はなんであれ信頼をまず取り戻すことが大事なのかなと思っていました。
― みゆうさんが復縁を選ばなかった理由は知らないと思うのですが、どう想像していますか？告白のときの雰囲気では気づきましたか？
ヒロ：単純に信頼が取り戻せなかったんじゃないですかね。告白のときは全然わからなくて、可能性はあると思っていたんですけど、それ以外には想像がつかないです。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
ヒロ：これは恋愛どうこうではなく、何回かデートしたりラウンジで喋ったりしただけじゃ、人間のたくさんある面の中の1つしか見えてないなと。今までの僕は、判断が早いので、人間の一面だけを見て関わるか関わらないかスパスパ決めてきたタイプなんですけど、参加して人間には二面性とか悪い意味ではない表と裏があるなと感じて、一面しか見ないで判断するのは損だなと思ってこれからはやめようと思いました。
― ありがとうございました。
(modelpress編集部)
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】