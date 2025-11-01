ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回96球を投げて5安打6奪三振1失点で、3-1の勝利に導いた。チームを逆王手に導く好投。このポストシーズンでは好投を続けており、特に直近3試合の成績は過去に類を見ないレベルに達しているという。

負ければ終わりの一戦で、エースが奮闘した。初回1死から三塁手マンシーの失策で走者を背負ったが、続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留めた。3点リードの3回、2死三塁から1番スプリンガーに適時打を打たれて1点を失ったが、その後は鋭い変化球を交えながら無失点で切り抜け、6回でマウンドを降りた。

山本は10月25日（同26日）の第2戦で、9回を4安打1失点完投。さらにその前の登板となる14日（同15日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦でも、3安打1失点で9回完投を演じている。

米国のデータ提供会社「オプタスタッツ」は公式Xに「ドジャースのヨシノブ・ヤマモトは、過去3試合の先発登板で、以下の成績を残している」として以下の数字を紹介した。

被安打5本以下

失点1点以下

与四球1個以下

奪三振5個以上

勝利投手

さらに「MLB史上、ポストシーズン3試合連続でこれほどの成績を残した投手は他にいない」としている。まさに大リーグの歴史に残る投手となりつつある。



（THE ANSWER編集部）