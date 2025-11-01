来年30歳でも「複数年138億円契約」を米球界関係者が断言 巨人・岡本和真に“村上以上の評価”が集まる理由
巨人で4番の責任を背負い、目に見える結果を出し続けてきた岡本(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
果たして、和製大砲への評価はいかほどか。今オフにポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍が認められている巨人の岡本和真への期待は日増しに高まっている。
【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン
NPBキャリア9年で、248本塁打、長打率.521、OPS.882と軒並みハイアベレージを叩き出している実績は十分。守備面でも一塁、三塁、そして左翼手もこなせるマルチ性がある岡本を巡っては水面下での争奪戦が囁かれている。すでに複数の米メディアではヤンキース、メッツ、カブス、ドジャース、ブルワーズ、レッドソックスなど有力球団の名前がリストアップ。今オフの去就に関する話題は尽きない。
今オフもメジャーリーグの移籍市場は、ピート・アロンソやカイル・タッカーなど大物がひしめいているが、岡本も「FAの目玉の一人」としてクローズアップされている。米メディア『The Athletic』のアナリストを務めているジム・ボウデン氏は、29歳の日本人スラッガーに対して「4年総額9000万ドル（約138億5730万円）の契約になる」と推察した。
レッズやナショナルズでGMを務めた経歴を持ち、球界のあらゆる移籍事情に精通しているボウデン氏は、岡本について「ムラカミはオカモトよりも純粋なパワーでは上回っている。だが、打席内での安定性という点では4歳年上のオカモトが上であることが証明されている」と強調。同じく今オフにポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍が決定的となっている村上宗隆（ヤクルト）と比較して、打力の安定感で「上回る」という米球界内の見方を示した。
打力の安定感という評価をより確実なものとしているのが、速球への対応だ。
MLBの4シームの平均球速は、94.3マイル（約151.7キロ）。これはNPBよりも4.6キロも早い。そのパワーピッチに対しては多くの日本人打者が苦心してきたわけだが、岡本は93マイル（約149・6キロ）以上の速球に対するキャリア平均打率は.298のハイアベレージである。今季の数値だけで見ても同球速帯の速球に対する打率は.440と圧巻だ。
近年、NPBからポスティング移籍をした日本人スラッガーは、契約金が高騰化している傾向にある。カブスと5年契約を締結した鈴木誠也（カブス）は総額8500万ドル（約101億2000万円）で、レッドソックスと同じく5年契約を結んだ吉田正尚は総額9000万ドル（約123億3000万円）と、いずれも球界屈指の水準だった。
来年6月に30歳となる“オールドルーキー”の岡本が、鈴木や吉田と同クラスの契約を結べるのかは不透明ではある。だが、4年総額9000万ドル（約138億5730万円）と結論づけたボウデン氏をはじめとする米識者の市場評価を鵜呑みにすれば、高額契約への期待は高まるばかりだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]