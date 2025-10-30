女優の加藤ローサ（40）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子育てについての悩みを語った。

この日のテーマは「“思春期”の子育てのお悩み相談SP」。加藤は中2の長男について「今年の夏休みにヘッドホンが欲しいというので買ってあげたんですけど、それからずっとお風呂以外は基本ヘッドホンをしていて」と語った。

そのため「だから“ごはん食べる？”とか“それ片付けて”とか。携帯で何かを見ているのをヘッドホンに飛ばしてるので、電話をするんですよね。同じリビングにいて、見えてるけど声が届かないから電話する」と目の前にいるのに電話をすると明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が、肩を叩いたり、ヘッドホンをずらして声をかければ？と言うと「え？私がしなくちゃいけないの？」と驚き「電話すれば、音楽が消えるので、呼ばれてるんだと思って、うん？って向こうが言ってくれるんですよ」と語った。

「オアシズ」の大久保佳代子が「そもそもだけど、ヘッドホンをしないでねとは言わないんですか？」と聞くと、加藤は「ヘッドホンをしないと、今度はテレビゲームをしながら音楽をかけたりとかで、凄いうるさかったんですよ。ヘッドホンを導入してそれがなくなったので、こっちもいいっちゃいいのかなみたいな」と苦笑していた。

加藤は2011年にサッカー元日本代表MFの松井大輔氏と結婚。同年に長男、14年に次男を出産。今年8月17日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」で離婚していたことを明かした。