【速報】秋田市雄和の側溝で損傷の激しい女性の遺体見つかる 近くではクマの目撃情報が

秋田の田んぼに女性遺体 クマか

2025年10月27日 15時30分
AAB秋田朝日放送

資料画像（イメージ）秋田朝日放送

秋田県警によりますと、２７日午前１１時ごろ、秋田市雄和萱ケ沢の側溝で損傷の激しい女性の遺体が見つかりました。現場近くではクマの目撃情報があったということです。警察が詳しい状況を調べています。