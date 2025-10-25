岐阜県教育委員会は２４日、勤務先の高校の女子生徒とＳＮＳで私的なやり取りをしていたとして、県立高校の男性教諭（２４）を停職６か月の懲戒処分としたと発表した。

処分は２３日付。

県教委によると、男性教諭は昨年１月〜今年８月、ＳＮＳなどで生徒との私的なやり取りが禁止されていると知りつつ、女子生徒２人に計約４３００通のメッセージを送信。１人の生徒には４０００通以上送り、頭や顔を何度か触れるなどしたほか、勉強時間を確保することやスマートフォンの使用時間の制限を強要、キーホルダーなど計３７００円相当の品物も渡していたという。

県教委の聞き取りに、男性教諭は「恋愛感情はなかった」と説明しているが、メッセージでは「あなたのことが大好きです」などとも送信していたという。

男性教諭は今年２月、学校の聞き取りに対して「今後はやめる」と回答したが、７月に生徒自身が被害を学校に訴えたため、ウソの説明をしていたことが分かった。

男性教諭は県教委の聞き取りに対し「本当に大変申し訳なく思っている」と謝罪しているという。

県は、監督責任を怠ったとして、２０２３年度、２４年度の男性校長（６１）と、２５年度の男性校長（５８）の２人をそれぞれ文書訓告とした。