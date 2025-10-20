今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー移籍が濃厚なヤクルトの村上宗隆内野手（２５）に関する米メディアの報道が過熱してきた。移籍先にはドジャースやヤンキースを筆頭に多くの球団名が挙がっているが、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のヤンキース番として知られるクリス・カーシュナー記者の発言が注目を集めている。

同記者はソーシャルニュースサイト「Ｒｅｄｄｉｔ」に「村上選手がファンのターゲットとして人気があることは知っています。そんなことは起こらないと思います。ベン・ライスが来シーズンの一塁手。ジャンカルロ・スタントンがＤＨです。彼の居場所はありません」と投稿。これに米メディアが反応した。

「ヘビー」は「ニューヨークが村上に興味を持っているかどうかは、最終的に村上が三塁でプレーすることにどれだけ快適かにかかっている」と前置きし「昨シーズン、村上は三塁で６３試合（実際には５３試合）に出場して６個（５個）のエラーを喫し、その前の４シーズンでそれぞれ少なくとも１３回のエラーを記録し、その数は２０２３年に２２回でピークに達した。簡単に言えばこれらの数字はメジャーリーグ、特にヤンキースのような市場においては通用しない」とピシャリ。

さらに「一塁にベン・ライス、ＤＨにジャンカルロ・スタントンがいる状況では、チームがこれらのポジションを空けるために意外な動きをしない限り、村上のためのポジションは実際には存在しないだろう」と同記者の指摘に賛同した。