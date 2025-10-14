

各キャリアのオトク度をチェック！

近年、各種サブスクの値上げが続く中、注目したいのがスマホキャリアのエンタメプランだ。サブスクがセットになった料金プランやキャリア経由での加入などで大きな割引が！ そのオトク度をチェックします！

【画像】各キャリアのプラン

■全キャリアが推すエンタメプラン

近年、値上げが止まらない各種サブスク。「DAZN」の月額は日本でのサービス開始時の2016年は1890円だったが、現在では4200円に！

そんなサブスクの断捨離を考える前にチェックしたいのが、スマホキャリアが提供する各種サブスクがセットになった料金プランやサービスだ。4キャリアにはそれぞれどのような料金プランがあり、それらのコスパはどうなのか？ ITジャーナリストの法林岳之さんにお聞きします！



《楽天モバイル》利用できるサービス：U-NEXT、楽天マガジン ライト for 楽天モバイル、楽天ミュージック 楽天モバイルバンドルプラン、Rakuten パ・リーグSpecial for 楽天モバイル。動画配信総数は国内最大規模の30万本オーバー！ 圧倒的な物量を誇る「U-NEXT」がセットになった料金プラン。実はスポーツにも強く、サッカーの英プレミアリーグはU-NEXTだけで配信。またこのプランは雑誌の読み放題に対応しているのも注目ですよ！

――まずお聞きしたいのが、10月からスタートする楽天モバイルの動画サブスクがセットになった新料金プラン。こちらはどうでしょうか？

法林 「Rakuten最強U−NEXT」（4378円／月、2026年1月31日までのキャンペーン価格3278円／月）は、既存の料金プラン「Rakuten最強プラン」（3GB 1078円／月〜無制限3278円／月）に、動画サブスクの「U−NEXT」（2189円／月）がセットになったプランになります。

U−NEXTは映画やドラマのイメージがありますが、実は三笘 薫選手が所属するプレミアリーグも視聴でき、雑誌の読み放題も提供されています。

――U−NEXTには「H−NEXT」という18禁仕様のコンテンツもありますが、これも新料金プランで視聴できると？

法林 もちろん対応しています。また、「その他」の動画カテゴリーにはグラビアアイドルの動画も多く配信され、動画サブスクとしては男性向けコンテンツの充実度が高めなのも特徴です。

――Rakuten最強U−NEXTに加入するときの注意点は？

法林 通常のU−NEXTの場合は、毎月1200円分のポイントがプレゼントされ、そのポイントで動画やマンガを購入することができます。

一方、Rakuten最強U−NEXTでは、1200円のポイントプレゼントはありません。また通信面では、通常の料金プランは3GB 1078円／月〜ですが、新プランではギガ無制限の料金で固定されています。つまり、データ通信量が3GB未満でも通信料金の割引はありません。



《NTTドコモ》利用できるサービス：DAZN、Amazonプライム（最大6ヵ月間追加料金なし）、NBA ドコモ。通常は月額4200円のDAZN、月額2728円のNBA ドコモがバンドルされた、スポーツ観戦を重視した高コスパな料金プラン。Amazonプライムは最大で6ヵ月間だけ無料となるので、そこは要注意。データ通信のギガ容量が少なかった場合は割引もあり！

――コンテンツの充実度なら、U−NEXTのセットはかなり魅力的！ 続いて、NTTドコモにはスポーツ視聴に強い料金プランがあるとか？

法林 「ドコモ MAX」（8448円／月、最大割引時で5148円／月）です。これは「DAZN」（4200円／月）、「NBA ドコモ」（2728円／月）がセットになっています。

――料金的にかなりオトク度が高めですね！

法林 ドコモ MAXは段階制の料金プランです。例えば、月のギガ消費が1GB未満の場合は、変動部分が2398円／月まで料金が下がります。

家族割である「みんなドコモ割」や「ドコモ光セット割」などを含めた最大割引時の料金になりますが、家族でドコモを利用して、かつ毎月ギガ消費の少ないユーザーにもオススメのプランとなっています。



NTTドコモ経由で加入することで、dポイントが還元されるサービス。Netflixやディズニープラスはプランによって10〜20％還元。さらに、デジタル版の週刊少年ジャンプ定期購読やNintendo Switch Onlineの20％還元も！

――ちょっと気になるのが、スポーツ以外のコンテンツがゼロということ。エンタメを補うテクは？

法林 NTTドコモには「爆アゲ セレクション」というサービスがあります。これはNTTドコモ経由で各種サブスクに加入すれば、「dポイントを◯◯％還元」というサービスです。

「Netflix」ならプランによって10〜20％還元。音楽サブスクは「Spotify Premium」（25％還元）、ゲームは「Nintendo Switch Online」（20％還元）、そしてデジタル版の「週刊少年ジャンプ定期購読」（20％還元）などがラインナップされています。

全方位でエンタメ系のサブスクがオトクになるサービスなので、ドコモMAXと組み合わせて活用するのが賢い使い方でしょう。



《au》利用できるサービス：Netflix、Apple Music、YouTube Premium、Amazonプライム、TELASA、DAZN、ピッコマ。主要エンタメサブスクをがっつり利用できるauならではの料金プラン。Netflix、Amazonプライム、TELASAがバンドルされる「auバリューリンクプラン Netflixパック」（月額9306円、最大割引時の月額6776円）という料金プランもラインナップ！

――これは確かに全方位！ auはどうですか？

法林 「auバリューリンクプラン ALL STARパック」（1万2056円／月、最大割引時で9526円／月）があります。「Netflix」（広告付きスタンダードプラン 890円／月）、「Apple Music」（1080円／月）、「YouTube Premium」（1280円／月）、「TELASA」（990円／月）、「DAZN」（4200円／月）、「ピッコマ」（700円／月）、さらに「Amazon プライム」（600円／月）もセットになっています。

そして、毎月の通信料金からサブスクの料金分が差し引かれるシステムなので、プランをアップグレードすることも簡単。例えばNetflixを広告なしの「スタンダードプラン」（1590円／月）にアップグレードする場合は、実質差額分の700円を支払うことで可能です。

――auはエンタメプランに気合いが入ってますね！

法林 auはほかのキャリアに先駆けてエンタメプランを提供し、その料金プランも豊富にそろっています。今年、KDDIの松田浩路社長に取材したときは、「今後はセットプランだけでなく、キャリア経由で契約して決済を一元化する形が増えるでしょう」という趣旨の発言をしていました。auも既存の料金プランだけでなく、NTTドコモの爆アゲ セレクションのようなサービスも視野に入れているのでしょう。



《ソフトバンク》利用できるサービス：Netflix、U-NEXT、Hulu、ABEMAプレミアム、DAZN、DMM TVなど。Netflixなら5％、DAZNやHulu、DMM TV、U-NEXTなら10％、ABEMAプレミアムやベースボールLIVEは20％のPayPayポイントが還元されるサービス。自分に必要なサブスクを選び、汎用性の高いPayPayポイントの実質割引を獲得できるのが優秀！

――では、ソフトバンクのエンタメ系サービスは？

法林 ソフトバンクには「ソフトバンクプレミアム」があり、これはNTTドコモの爆アゲ セレクションのように加入したサブスクをPayPayポイントで還元するシステムです。

動画なら「Netflix」（5％還元）、「U−NEXT」（10％還元）、「DMM TV」（10％還元）などがあります。音楽や動画のエンタメ系だけでなく、「Perplexity Pro」（10％還元）も提供されています。

――それはなんですか？

法林 対話型のAI回答エンジンで、ネット上の情報の要約や、ユーザーが添付した画像についてテキストで説明するといったことが行なえます。

――今後は生成AIもキャリアの料金プランとセットになったり、キャリア経由の加入で割引になったり!?

法林 生成AIの有料サービスは3000円台から高いもので3万円台。価格的にセットにするのは現状だと難しいでしょうね。

――ところで、格安SIMことMVNOのエンタメ事情はどうでしょうか？

法林 「y.u mobile」の「シングルU−NEXT」（2970円／月）はU−NEXTがセットになっています。こちらは毎月1200円分のU−NEXTポイントが付与され、オトク度が高い。

また、「povo2.0」は不定期に期間限定でDMMやDAZNとコラボしたトッピングを提供しています。過去には「DMMポイント3000ポイント データ追加1GB」（3350円）といったトッピングを提供していました。



y.u mobileの料金プラン「シングル U-NEXT」（2970円／月）ならギガ容量20GBで、さらにU-NEXTもセットに。毎月もらえる1200円分のU-NEXTポイントは、作品レンタルやギガチャージに活用できます！

――これは18禁用途がはかどりそうなやつ！ では最後に、キャリアのサブスク系サービスでの注意点は？

法林 サブスクをあまり使わなくなった場合は、契約や料金プランの変更を考えるべきです。キャリア経由で加入したサブスクは、キャリアの「myアプリ」からプラン変更や解約が行なえる。この手続きが簡素化されているのも、キャリアのエンタメプランのメリットと言えるでしょう。

――契約中のサブスクの見直し前には、キャリアの料金プランやサービスも必ずチェックしましょう！



Appleの動画サブスクであるApple TV＋。iPhoneを購入したユーザーは誰で3もヵ月間無料で利用できる特典アリ。また、動画以外にゲームやミュージックなどが追加される「Apple One」なら1ヵ月無料で使えますよ！

取材・文／直井裕太