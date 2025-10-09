『ウマ娘』一番くじに新作登場！ チアガール風衣装の“ナイスネイチャ”フィギュアなど展開
『ウマ娘 プリティーダービー』を題材にした「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 12弾」が、10月10日（金）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】並べて飾りたい！ B賞はマチカネタンホイザのフィギュア
■描き下ろしイラスト使用のグッズも
今回発売される「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 12弾」は、『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクターをモチーフにしたアイテムがそろう、全6等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には“RUN＆WIN”のチアガール風衣装のナイスネイチャ、B賞には“ブルー・タービュランス”のチアガール風衣装のマチカネタンホイザのフィギュアがそれぞれ用意されており、一緒に飾りたくなるオリジナルポーズを満喫できる。
またC賞に豪華なチアガールや応援団の衣装をモチーフにした描きおろしイラストの「ビジュアルクロス」が用意されるほか、D賞の「CHEER FOR YOU！ アクリルスタンド」、E賞の「缶バッジセット」、F賞の「フルカラーラバーチャーム」といった雑貨アイテムも勢ぞろいする。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、A賞とは異なる魅力が詰まったナイスネイチャのフィギュアを提供。ラストワン賞と同じ景品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
