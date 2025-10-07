¿¦¾ì¤ËÌ¢±ä¤¹¤ëŽ¢¤·¤ï´ó¤»Èè¤ìŽ£¤Î¿¼¹ï¡Ä·ÐºÑ³Ø¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀŽ¢»Ò»ý¤ÁÍÍvsÈó»Ò»ý¤ÁŽ£¤¬µ¯¤¤ë¿¦¾ì¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
º£Ç¯10·î¤«¤é¡Ö²þÀµ°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤è¤ê½ÀÆð¤Ç¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ÅÙ³È½¼¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿¦¾ì¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊ¬¤Î¤·¤ï´ó¤»¤òÃ¯¤¬Ã´¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤òÍýÍ³¤Ë¿¦¾ì¤ä¼þ°Ï¤ËÉéÃ´¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¿Æ¤òÙèÙé¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡¢¶áÇ¯SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆ±Î½¤¬°éµÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ËÊä½¼¤¬¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÁáÂà¤·¤¿Æ±Î½¤Î»Å»ö¤¬Á´Éô¤³¤Á¤é¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤È¤È¤â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸½¾ì¤Î¡È¤·¤ï´ó¤»Èè¤ì¡É¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ç°é»ùµÙ¶È¤ÎÍøÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£¤³¤½¡¢¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¤òÎäÀÅ¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¿¦¾ì¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤¬¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿Ä´ºº¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢¼ÂÂÖ¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡È¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿ÌäÂê¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÎØ³Ô¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤Ï¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×ÌäÂê¤Î3¤Ä¤ÎÇØ·Ê
¼ÂºÝ¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÇØ·Ê¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢SNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ò»ý¤Á¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ï¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¿Í¤ÎÉÔËþ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤ÏSNS¤Ç°ìµ¤¤Ë¶¦Í¡¦³È»¶¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çö¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬°ìµ¤¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëº§°ù¿ô¤È½ÐÀ¸¿ô¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ø¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌ¤º§¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤¬½é¤á¤Æ20¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢18.3¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤¬¤µ¤é¤ËÄã²¼¤·¡¢16.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬º£¤Ç¤Ï¾¯¿ôÇÉ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¡×¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ìÏ«¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤Î¶ìÏ«¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ô¤Î¾å¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÈÈó»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Îº¹¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤ò¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£ÉéÃ´Áý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¤
3¤ÄÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÉéÃ´¤Î³°Éô²½¡¦¼Ò²ñ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ï²ÈÄí¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ½÷À¤Ï½Ð»º¸å¤ËÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢½Ð»º¸å¤â½÷À¤¬½¢¶È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÄí¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿»Ò°é¤ÆÉéÃ´¤òÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬ÊÝ°é±à¤ä³ØÆ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁÄÉã¡¦ÁÄÊì¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½÷À¤Î»Ò°é¤ÆÉéÃ´¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ÂÄêÅª¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤Æ¯¤¼ê¡ÊÌ¤º§¼ÔÅù¡Ë¤ËÉéÃ´¤¬ÊÐ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬ÂåÂØÍ×°÷¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤ÎÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Î¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï´ûÂ¸¤Î¿Í°÷¤Ç²¿¤È¤«ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤¿¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²¿¤é¤«¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢Áý²Ã¤¹¤ëÈó»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬»Ò°é¤ÆÉéÃ´¤Î³°Éô²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢SNSÅù¤Ç¤½¤Î°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¿¦¾ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸¡¾Ú
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×ÌäÂê¤Ï¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤¬ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¡ÊJILPT¡Ë¤¬2019Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø¿Í¼êÉÔÂÅù¤ò¤á¤°¤ë¸½¾õ¤ÈÆ¯¤ÊýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î4599¼Ò¤È¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯1Ëü6752¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Þ¤ÇÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö°é»ù¤Î¤¿¤á¤ÎµÙ¿¦¼Ô¤ä»þÃ»¶ÐÌ³¼Ô¤ÎÁý²Ã¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×ÌäÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×ÌäÂê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡½¡½
¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤Ë¶ÈÌ³¤¬ºÆÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë
£°ìÉô¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý²Ã
¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡¤Î¡Ö°é»ù¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¦¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×ÌäÂê¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Âç´ë¶È¤ä½÷ÀÀµ¼Ò°÷³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ç°é»ù¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤ª¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¿ÞÉ½1¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°é»ù¤¬¸¶°ø¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î21.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢5¼Ò¤Ë1¼Ò¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ë¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¤Î²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤È½÷ÀÀµ¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡½¡½²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢°é»ù¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢½÷À¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢°éµÙ¤ä»þÃ»¶ÐÌ³¤ò»È¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±ÂåÂØÍ×°÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂç´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤Ã¤ÆÀ©ÅÙ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°é»ù»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢À©ÅÙ¤ò»È¤¦¿Í¤ÎÀäÂÐ¿ô¤â¥°¥ó¤ÈÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
Â³¤¯¿ÞÉ½2¤Ï¡¢°é»ù¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Þ¤«¤éÊ£»¨¤Ê´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÙ²Ë¡¦µÞ¤ÊÁáÂà¤ò¿½ÀÁ¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÊ·°Ïµ¤¤Î¾úÀ®¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à´ë¶È¤Û¤É¡Ö±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê¿¦¾ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÃæ¤Î¡ÖµÙ²Ë¡¦µÞ¤ÊÁáÂàÅù¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¡¢½¾¶È°÷´Ö¤ÇÍ»ÄÌ¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤Ê¿Í°÷¿ô¤òÇÛÃÖ¡×¤Î¿ôÃÍ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤ÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»õ¤¬¤æ¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï·ë¶É¡¢Ã¯¤«¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¡ÖÃ¯¤«¡×¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¡×¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°é»ùµÙ¶È¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤»Üºö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¼«ÂÎ¤¬¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤òµÕ¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸²ºß²½¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÊÀ³²¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ºÎÍÑÆñ¤Ç¿Íºà¤Î½¼ÂÎ¨¤â°²½
ºÇ¸å¤Î¿ÞÉ½3¤Ï¡¢°é»ù¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤ÎºÎÍÑ¡¦Î¥¿¦¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂç¤¤ÊÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µá¿ÍÊç½¸¤Î½¼ÂÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¡£ÌóÈ¾¿ô¤Î´ë¶È¤Çµá¿ÍÊç½¸¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯ºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°é»ù¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ºÎÍÑÆñ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÆ±»Î¤ÎËà»¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ä½÷ÀÀµ¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°é»ù»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Çµá¿Í¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤ÎÉÔËþ¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤äÀ©ÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Î©»Ù±çºö¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤ÌÉûºîÍÑ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤òÀÕ¤á¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤Î¤«¡¢´ë¶È¤Ï½¾¶È°÷¤ò¤É¤¦ÇÛÃÖ¤·»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£º£¤³¤½¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤òÌä¤¤Ä¾¤¹»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÍý²ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø º´Æ£ °ìËá¡Ë