世界93か国、700万人以上を魅了するポケットモンスターのトレーディングカード「ポケモンカード」。その人気はとどまることをしらず、ここ数年で価格は高騰し、1枚100万円以上にも。

【写真を見る】“ポケモンカード投資家”に密着 年間で最高2500万円を稼ぐ!? 高騰する“ポケカ” 1枚で7500万円するものも

そのため盗難や強盗、不正な転売などが相次いでいます。そんな中…



「カードを買って海外へ輸出して、月に100万～200万円を超えることもある」





小学生～50代まで 幅広い世代に人気

カードの売買で、年に2500万円を稼ぐ男性が。 投資 と名付けている」 ポケモン カード 投資 」とは？高騰する ポケモン カードを調査しました。

訪れたのは、大須のトレーディングカード専門店。対戦スペースで繰り広げられているのは…ポケモンカード。



1組60枚で対戦するカードゲームで、手持ちのカードで攻撃し、相手のポケモンを倒して勝利を目指します。1996年に日本で誕生しました。現在は16言語、93か国で販売。約700万人がプレイし、累計750億枚が製造された超人気コンテンツです。

その人気の理由は…



「相手の考えていることを予想したり、駆け引きが面白い」

「知らない人でも簡単にコミュニケーションがとれる」

「誰でも遊びやすいところ。40～50代の人とか、小学校入りたての子も大会に出ていたりする。幅広い年齢層が遊んでいる」

小学生から50代の大人まで国境や世代を超え、幅広く楽しめるポケモンカードですが…



ここ数年、盗難や強盗、転売など、ポケモンカードをめぐる犯罪行為が急増。その背景には、ある問題が。

世界で39枚しか存在しない “7500万円”のカードも

（トレカプラザ55 大須アメ横店・香月遼太店長）

「今一番高いカードだと、1枚60万円のカードがあります」

高騰するカードの価格です。5枚入り180円で購入できるポケモンカードですが、100枚に1枚の確率で希少性の高いレアカードが入っています。



これらが高額で取引されていて、こちらの店にも10万円以上の高額カードがずらりと並びます。



（トレカプラザ55 大須アメ横店・香月遼太店長）

「キャラクター人気が高いカードや、お客さんから人気のカードが高くなる。ネットで取引される金額が相場になるので、店頭価格もネットに合わせている」

実はポケモンカードは店舗だけではなく、インターネット上の取引もさかんに行われていて、海外需要や円安の影響で、ここ数年価格が高騰。



別のお店には、458万円のカードをはじめ、100万円以上のカードが多く並んでいます。



さらに、世界で39枚しか存在しない幻のカード「ポケモンイラストレーター」は、7500万円で取引されています。

プレイヤーは…「2万円も50万円も同じ効果」

（トレカプラザ55 大須アメ横店・香月遼太店長）

「骨董品のように、コレクション要素が高いものだと思う」



もはや、子供のおもちゃの枠を超え、美術品や骨董品のように扱われるポケモンカード。遊んでいる人たちはこの状況をどう受け止めているのでしょうか？



「プレイヤーからすると関係ない。ゲームできればいいんで。このカードはノーマルだと50円とか100円で買える。SR（レアカード）だと2万円。同じ効果なので、2万円も50円も」

実は高額で取引されているカードは、コレクター向けの限定品。

ポケモンカードを買う人は、対戦を楽しむプレイヤー層とカードを集めて楽しむコレクター層の2つに分かれていいます。安く楽しむプレイヤーたちをしりめに、欲しいカードのためなら、お金にいとめをつけないコレクターたち。



そんなコレクターを相手にビジネスを行う人が…



カードショップで商品を物色している男性。

「ポケモンカードで投資をしています。月に100万とか200万稼ぐこともある」



会社員として働くかたわら、副業で「ポケモンカード投資」をしているという、レ坊さん、35歳。



年間で最高2500万円を稼ぐ“ポケモンカード投資”とは、どんなものなのでしょうか？

（ポケモンカード投資家 レ坊さん 35歳）

「カードを買って海外に輸出して稼いでいる。例えば1080円って書いてあるこのカードは、フリマサイトだと1万2000円～1万3000円で売れる。その利ざやを積み重ねてお金を稼ぐ」

ポケモンカードは毎日のようにインターネット上で売買されていて、その相場は、株のように日々変動。

レ坊さんは最も安いと思われるタイミングでカードを購入し、少しでも高く売って、その利益を得ています。

そんなレ坊さんが目をつけたのが…

（ポケモンカード投資家 レ坊さん 35歳）

「これがいまホット。鑑定品との価格差が大きい。いま5万4800円だけど、鑑定品は16万～17万円」



6万円のカードを17万円まで引き上げる「鑑定」とは、美術品などでいう「鑑定書」のようなもの。3000円の鑑定料で、鑑定会社が「本物かどうか」やカードの「状態」を10段階で評価。



鑑定済みのカードは特別なケースに入れられ、これが信頼の証となります。

製造時にできる少しの“ズレ”が値段に影響？

（ポケモンカード投資家 レ坊さん 35歳）

「海外の人が日本のカードを買う上で、“状態”がわからないのがネック。鑑定で10点という証明がとれれば、世界で共通認識として“状態”が担保される。コレクターは、よりきれいなものが欲しいのでより高く売買される」



10点がとれれば、売値が何倍にもなると語るレ坊さん。より状態のいい10点が取れるカードを探しますが…

（ポケモンカード投資家 レ坊さん 35歳）

Q.何を見ている？

「センタリングを見ている。こっちだとめっちゃ狭いけど、こっちは太い。こっちは均一だと思う。微妙な差なんですけど、ここを見てからの状態確認」

まったく同じように見える2つのカードですが、一方のカードの枠は、両側の枠の太さが違い、絵柄が中央に来ていません。製造時点でできるちょっとしたズレですが、この少しの違いが、点数を左右するのだといいます。



このカードは、10点なら相場は6万円ほど。1枚で1万円の利益が見込めます。

続いて、目を付けたのが…



「『フシギバナ』を見ています。鑑定に出す上で“連番”（進化）が大事になる。これは進化の3連番になっていると、結構価値が高くて、いまフリマサイトで約4万円で売買されている」



合計で1万円ほどのカードも、鑑定付でセットなら価格は4万円にアップ。

このあと1時間以上カードを探しましたが、購入したのはたった3枚。お会計は3枚で5万9760円。この3枚で7万円ほどの利益が見込めるといいます。

“ポケモンカード投資” 法的に問題は？

ただカードを転売しているだけのようにも見える「ポケモンカード投資」。法的に問題はないんでしょうか？



専門家に聞いてみると…



（レイ法律事務所 浅井耀介弁護士）

「現状、トレーディングカードの転売を規制する法律は存在していない。安く仕入れて高くものを売るのは、ありとあらゆる経済活動の基盤。そこを法律でしばるのは難しいのが現状。ひとつ注意が必要なのが「古物営業法」という法律です」

古物営業法とは、中古品の売買などを規制した法律。ビジネスとして行う場合は、警察の許可が必要となります。もちろん、レ坊さんも許可取得済み。ちゃんと警察の許可をとっているそうですが…妻からはこんな意見が。



（ポケモンカード投資家 レ坊さん 35歳）

「変な顔では見られていますし、邪魔だと言われたりする。なかなか一般の人には受け入れがたい投資」