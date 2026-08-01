サッカー北中米W杯の戦いを終えた日本代表。4年後の大舞台へ向けた新たなサイクルが始まるなかで、今、大きな期待を集める若者がいる。【写真をみる】佐藤龍之介のパワーの源「ふしみだんご」「日本の、そしてJリーグの未来を担っていき、盛り上げてくれる素晴らしい選手」と森保一監督が評価すれば、かつてFC東京でともにプレーした久保建英も「すごい良い選手だなと思いますし、個人的にはこれから頑張ってほしいと期待していま