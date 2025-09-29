今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）〜10月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）〜10月5日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、いろいろなことを吸収できるタイミング。先輩からもアドバイスなどをもらい、刺激的な日々になるようです。自分が関わっている仕事などについて、より深く知識を取り込むようにすると良いでしょう。恋愛は、中途半端な関係の人がいるならば、付き合い方を改めて。真心で接することができる相手を選びましょう。
★ワンポイントアドバイス★
持久力がないかなと思ったら、習慣化できる運動を探してみると良いかも。さらに食生活も改善できると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
