リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

若い世代も“長期にわたって”営みがない？

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1467人、女性1533人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が149人、30代が570人、40代が960人、50代が1321人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の49.76％、女性の43.18％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1392人（46.4％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の53.6％（1608人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

年代別に見てみると、年代が上がるにつれて「いいえ（ない）」と回答した人の割合が高くなっている傾向がみられました。子どもの有無別では、わずかながら、子どもがいない家庭の方が「いいえ（ない）」と答えた人が多くなるという結果となっています。

では、現在夫婦の営みが「ない」人たちが、最後にしたのはいつ頃なのでしょうか。

夫婦の営みが「ない」と回答した人（1608人）に「最後に夫婦の営みをしてから、どれくらいたっているか」を聞いた結果、圧倒的最多となったのは「5年以上」（1024人）となりました。次いで「3年以内」（205人）、「5年以内」（162人）と続いており、多くが「年単位で夫婦の営みをしていない」ことが明らかになりました。

年代別では、結婚してまだ間もない人が多い20代においても、「5年以上夫婦の営みをしていない」と回答した人が37人中9人（24.32％）と多くなる結果に。若い世代でも長期にわたって夫婦の営みがなくなって（減って）いる事実が浮き彫りになりました。

40代では「5年以上」が半数を超え、50代になると「5年以上」夫婦の営みをしていない人が8割近くに上る結果に。また、30代は他の年代に比べて「3年以内」と回答した人の割合が高くなっており、同社は「ここでセックスレスを解消できるかどうかで、40代以降の夫婦の営みに変化が現れるのではないでしょうか」と分析しています。

既婚者の皆さん、「夫婦の営み」はありますか？ それとも……？