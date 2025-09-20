40・50代は【ユニクロ】で何買う？ → サマ見え狙える「デニムパンツ」が正解かも！

世界的ブームが続くデニムアイテム。旬のデザインにアップデートしたいミドル世代は、【ユニクロ】の商品をチェックして。今回は、バギーカーブジーンズやフレアトラウザージーンズなど、穿くだけでサマ見えしそうな「デニムパンツ」をご紹介。「ユニクロで何買おう？」と迷ったら、ワンランク上のカジュアルスタイルを楽しめそうなデニムパンツを選ぶのが最適解かも。

大人に似合う最旬カーブシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆるやかにカーブを描くシルエットで、大人に似合うトレンドコーデを楽しめそうなデニムパンツ。レーザー加工を施したエイジドウォッシュがヴィンテージライクなムードも醸し出し、ワンランク上のカジュアルコーデが叶いそう。公式オンラインストアによると「ソフトで快適な肌ざわり」とのこと。着心地の良さも重視したいミドル世代におすすめです。

楽ちんおしゃれを楽しめるきれいめデニムパンツ

【ユニクロ】「スリムフレアトラウザージーンズ」\4,990（税込）

カジュアルになりすぎないデニムパンツを探しているミドル世代には、センタープレス入りのフレアシルエットが上品なこちらの商品がおすすめ。レトロな雰囲気も醸し出し、一点投入するだけでサマ見えしそう。公式オンラインストアによると、「高い伸縮性と優れた回復力を持つ」というウルトラストレッチの機能を持つ生地で作られているため、デニムの窮屈感が苦手な人にもおすすめです。

ミドル世代の理想が叶いそうなワイドストレートシルエット

【ユニクロ】「ワイドストレートジーンズ」\4,990（税込）

程よいハイウエストと、ゆったりしすぎないワイドシルエットが特徴。やりすぎ感のない、ちょうどいいバランスで穿けそうなデニムパンツは、ミドル世代の「こんなの欲しかった」を叶えてくれそう。ストンと落ちるストレートラインがきれいで、体型カバーしながら美脚見えも狙えそうです。

本格的な風合いを感じられるクラシカルなストレートシルエット

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

トレンドのクラシック回帰の流れにより、王道のストレートシルエットのデニムパンツがじわじわ人気を集めています。SNSでも話題になっているユニクロ × 【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】の「ストレートジーンズ」は、脚のラインを拾いすぎない細めのシルエットが魅力。また、公式オンラインストアによると、「本格の風合いを持つ」デニムを使用しているとのことで、こなれ感のある着こなしを楽しめそうです。バックポケットにデザインした「JWA」のロゴもコーデのアクセントに。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i