底辺芸人になりきっている脳科学者・茂木健一郎「素人がSNSやらなければSNS過疎るじゃねえか」松尾発言に持論

YouTube動画「底辺芸人のもじゃです。チョコプラさんの『素人はSNSやるな』のご発言について」で、底辺芸人もじゃになりきっている茂木健一郎氏が、人気お笑いコンビ・チョコレートプラネット松尾さんの「素人はSNSやるな」発言をめぐる炎上騒動に独自の視点で言及した。



茂木氏は冒頭、「チョコプラのお二人なんか大人気ですごいよなぁ」と評価を述べつつ、「素人はSNS発言するなっておっしゃって炎上しちゃったみたいなんですけど、誹謗中傷などを問題視する文脈だったにも関わらず、そこだけ切り取って批判されているのはかわいそうな気もします」と同情を示した。



その上で、自身も芸人のスタンスで持論を展開。「僕は底辺芸人ですけど、素人っていう括り方するのがどうなんだ」と疑問を投げかけ、「素人がSNSやんないともうSNS過疎るじゃねえかっていう人いると思うんです」と発言。茂木氏は、お笑い芸人志望者の多さに触れつつ、「ひょっとしたら、そのうち日本国民の10%はお笑い芸人になりたい人になるかもしれない」と冗談交じりに語った。



また、「売れないお笑い芸人をプロって言っていいのかどうかも分かんない、そういう人はじゃあ素人なのかもしれないし」と、素人とプロの線引き自体の曖昧さを指摘。「SNSお笑い芸人インスパイア系みたいな人たちもいる」と述べ、若者への影響も分析した。



さらに、「吉本は本来、反骨精神で社会の常識に反発するものだったはずが、いつのまにか権威側になってる」とお笑い界全体の現状にも一石を投じ、「誰がSNSやっていいのか決めるのは本当はおかしいわけでね」と、自由な発信の重要性を訴えた。



最後は、「芸人さんが自分たちのお笑い以外の領域に口出すのはやめとけっていう意味でシーなのかもしれませんね」と締めくくり、持ち味の“もじゃ芸人”キャラで動画を終えた。