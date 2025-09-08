山本彩さん「うぉぉぉおおお!! 糸井さんの予想的中も凄いです！」

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

阪神は7日、甲子園で行われた広島戦に2-0で勝利し、2023年以来2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めた。2位の巨人に17ゲーム差をつけ、貯金を“独り占め”し、2リーグ制後最速となる9月7日の優勝決定。そんな中、OBの糸井嘉男氏の“予言”が話題となっている。

糸井氏は自身のX（旧ツイッター）に、8月4日にテレビ番組で予想した優勝日を公開。フリップには「9月7日」と記されている。この独走優勝を1か月以上も前から予感していたということになる。

「超人」と称される驚異的な身体能力で首位打者や盗塁王にも輝いた糸井氏。日本ハム、オリックスを経て阪神にFA移籍し、2017年から現役を引退する2022年までタテジマのユニホームでプレーした。

ファンは「糸井嘉男さん本当に予想当たったから凄すぎる」「糸井の予想的中すごすぎて笑った」「糸井嘉男さんが優勝日予想当ててるの超人すぎる」「1か月以上前の予想で的中する糸井さん これ凄すぎやって」「お見事です！」「また超人伝説が1つ増えたのか笑」と驚き。大の阪神ファンとして知られる元NMB48でシンガーソングライターの山本彩さんも「うぉぉぉおおお!! 糸井さんの予想的中も凄いです！」と反応していた。（Full-Count編集部）