動画「どうしても自慢しちゃう人っているよね」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自慢を繰り返してしまう人について独自の見解を語った。茂木氏は「世の中を見てるとですね、ついついなんか自慢しちゃう人っているんですよ」と切り出し、どうしても自分のことを高く、偉く見せたいという欲求から自慢話をしてしまう人々の心理に触れた。

茂木氏は、「そういう人って本当に残念で、みんななんかちょっとすごく心の中で引いちゃってるところがあるわけですよね」と分析。「もちろん一人一人の個性も、その人がやっていることも素晴らしいんですが、それは自分で言うことじゃなくて、他人から認めてもらうのが自然」と主張する。

さらに、「そういうのが出る人は、心の中で満たされてない、自信がないんですよね」と、自慢してしまう人の本質を指摘。そのうえで「もっと自分から離れたことを言って、自然にやってて、それで周りが『すごい人だったな』って分かってもらう、その方がずっといい」と語る。

茂木氏は、そうした「自慢しがちな人」へのアドバイスとして、「自分がいかにすごいかを主張するより、『自分が興味があること』を語ってほしい」と呼びかける。「世の中の素敵な人は、自分のことじゃなくて、自分より大きい対象――科学や芸術、社会のことに興味を持ち、それについて語る」と説き、「自分を超えるものを語ることで自然に謙虚になり、結果的に周囲のリスペクトを集められる」と断言した。

動画の最後には、「自然に素敵な人になるためには、興味あることをオープンエンドで語り、広がる世界の中に自分を位置づけることが大切なんです」とまとめた茂木氏。自慢にとらわれず、広い視野で世界を捉えることの重要性を力強く訴えた。

