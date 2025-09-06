2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア  MARUZEN JUNKUDOサテライトがOPEN

大阪・夢洲にて2025年4月13日から開幕している大阪・関西万博。大阪・関西万博会場内の東エリアにあるEXPOホール「シャインハット」前から、７月18日よりミャクミャクぬいぐるみくじが西エリアへと移転。ミャクミャクぬいぐるみくじの場所へは、 2025大阪・関西万博会場内のオフィシャルストア「MARUZEN JUNKUDOサテライト」がOPENし、公式ライセンス商品を販売しています。

ミャクミャクぬいぐるみくじの場所へ、新しいオフィシャルストアがOPEN

2025大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャク・サンリオキャラクターズ のぬいぐるみの姿も！！

万博会場でも大人気のぬいぐるみは、登場直後から話題沸騰です！少しずつ様々な場所で見かけるようになりました。

日常使いできるハンカチとかわいいぬいぐるみ

万博会場限定バージョンのぬいぐるみも販売されています。胴体が水色でミャクミャクがピンク色をしています。

キーホルダーは、金属タイプの物やプラスチックタイプのものにラバータイプの物まで、さまざまな素材のキーホルダーが販売されております。

たこ焼きに乗っているおちゃめな姿が大阪らしくお土産にも最適

万博会場では支払いはキャッシュレスオンリー。こちらのお店での支払いもキャッシュレスです。

お店の横にはキッチンカーのような車が停車しており、支払いはこちらで行います。

大阪・関西万博会場内は全てキャッシュレス

閉幕まで残り2か月を切った大阪・関西万博。通期パスで通っている私ならではのおすすめスポットを、閉幕まで引き続きご紹介していきます。

大阪・関西万博

開催場所：夢洲

開催期間：2025年4月13日～2025年10月13日