この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏「謙虚さがない人は伸びない」調子こく危うさを警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「#脳教室 調子こかない方がいいよ」では、脳科学者の茂木健一郎氏が「調子こいてる人」について持論を展開した。茂木氏は、世の中には何らかの理由で自信過剰になったり、有頂天になったりしている人がいるとし、「調子こいてる人って伸びないんだよね、それ以上ね」と指摘した。



続けて「自分の置かれている状況の諸々というものについて、ちゃんと冷静な判断ができていないと、やっぱり謙虚さがないと、やっぱりそれ以上伸びない」とし、謙虚さの重要性を強調。茂木氏は、「たとえ周りからちやほやされていて、そのときは調子いいかもしれないけど、結局広い世界から見ると、小さなところで前に倣えしているようなことになっている」と、限られた環境でのみ得意になっていることの危うさにも言及した。



さらに、「自分自身も気をつけなくちゃいけないんだよ、調子こかないように」と自戒を込めて語り、「基本的に大きな世界の中で自分がいかに小さな存在かということを感じて努力するということが大事だと思う」と呼びかけた。



動画の最後には、「調子こかない方がいいよ」と強く結び、自身を含めて視聴者に謙虚な姿勢の大切さを訴えかけて締めくくった。