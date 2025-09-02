“メイショウ”の冠名で競馬ファンに親しまれている馬主の松本好雄さんが８月２９日未明に膵臓がんのため他界したと、代表取締役会長を務めていた株式会社きしろが２日、発表した。８７歳だった。関係者によると、通夜・告別式は近親者のみで執り行われたもようで、後日お別れ会を予定しているという。

８月２３日の中京３Ｒをメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田）で勝利し、個人馬主として初となる所有馬によるＪＲＡ通算２０００勝を達成したばかりだった。その際、ＪＲＡを通じて「馬主として５１年、成り行きという感じで始まったんですけど、本業があるもんですから、社員に迷惑をかけないようにと思っていました。２０００勝という数字は年間４０〜５０勝を続けなければならないということで、“ばか”でないとできないんじゃないでしょうか。生産牧場、育成牧場、調教師、厩舎スタッフ、騎手などそういう人とのつながりを大事にしてきたつもりですけど、その結果が今回の２０００勝につながったんだと思います」などと喜びのコメントを出していたが、偉業の瞬間も競馬場にその姿はなかった。

松本さんは兵庫県明石市を拠点とする株式会社きしろの代表取締役会長。１９７４年に馬主となった。初勝利は７６年１月１０日のメイショウグリーン。冠名である“メイショウ”は、“明石の松本”と“名将”の両方に由来する。グレード制導入後では、８８年のメイショウエイカンが重賞初制覇で、Ｇ１初制覇はメイショウドトウの０１年宝塚記念。０５年フェブラリーＳのメイショウボーラー、０６年皐月賞＆ダービーの２冠と０７年天皇賞春秋制覇を決めたメイショウサムソン、武幸四郎元騎手（現調教師）とのコンビで１３年にオークス、秋華賞、エリザベス女王杯を制したメイショウマンボ、２０年中山大障害、２１年中山グランドＪを制したメイショウダッサイなど、これまで数々のＧ１タイトルを手にしてきた。

Ｇ１馬以外でも、“小倉３冠馬”メイショウカイドウ、重賞２勝のメイショウオウドウやメイショウベルーガ、芝とダートで重賞を制して交流重賞を主戦場に１０歳まで現役を続けた牝馬のメイショウバトラーなど、数々の個性派を所有したオーナーとしてファンに愛されてきた。

現役ではダート路線で交流Ｇ１を４勝しているメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田）や、今年の宝塚記念を制したメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋）と２頭のＧ１馬を所有。北海道日高地方の浦河など生産者とのつながりを大切し、馬産地や武豊、石橋師、飯田師、福永師、武幸師ら関係者からも慕われ、長く日本競馬界の発展に貢献してきた名物オーナーだった。

◇ ◇

◆松本好雄（まつもと・よしお）１９３８年（昭和１３年）１月６日、兵庫県明石市生まれ。陸、海、空の大型総合金属加工メーカーの株式会社きしろ代表取締役会長。７４年に馬主資格を取得した。冠名メイショウは「明石の松本」と「名将」が由来。０５年４月に日本馬主協会連合会会長となり、現在は名誉会長を務めていた。座右の銘は「人がいて、馬がいて、そしてまた人がいる」。０７年に紺綬褒章、１０年に旭日小綬章を受章した。