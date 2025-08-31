Uber昨年の『低単価地獄』と比べてどう？40℃越えの猛暑配達した結果。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「Uber昨年の『低単価地獄』と比べてどう？40℃越えの猛暑配達した結果。《ウーバー配達員・Rocket Now配達員》」と題した動画が公開され、発言者のせーけんわーるどさんが登場。動画では、2023年8月末の東京で記録的な40度近い猛暑の中、Uber EatsおよびRocket Now配達員として実際に配達をした結果や、現場で感じた単価や業界の変化について詳しく語っている。
せーけんさんは冒頭から「今日は気温なんと、東京でも39度から40度ということで、もう本当に8月末なんですけど、引き続きめちゃくちゃ暑い日々が続いております」と猛暑の状況を伝えたうえで、「今年の夏に関しては、去年のめちゃくちゃ低単価地獄な8月よりは、比較的マシだったかな」と現場感覚を披露。実際にUber、Rocket Now両アプリを使った配達を実践し、配達件数や報酬を1件ずつ検証した。
Uberでは案件ごとに「344円の16分2.9キロ」などの“厳しい案件”をはじきながらも、「606円14分3.1キロ」「912円21分4.8キロ」など、去年の“キロ100円割れ”が当たり前だった状況に比べれば「まあまあマシかな」という印象を強調。「去年の8月が逆にめちゃくちゃ悲惨な状況だったので、それと比較すると、ロケットナウが始まったというのも効果としてあると思うが、今年は割と単価高い日々が続いていると思う」と分析した。
また、Rocket Nowでも最近始まったリワードプログラムの利点・不便さを丁寧に解説。「リワードじゃない僕の単価と、普段リワードやってる方、どれぐらい違うのか参考にも比べてもらえれば」と自らも比較しながら、「選べばシングルでも1000円ぐらいの案件来る」とリアルな現場の声を届けた。
一方、配達員ならではの本音も。「殺人級の暑さで320円はやめろ」という視聴者からの共感コメントを引用して「この暑さに見合ってなさすぎる単価っていうのは、送らないでほしいっていうのが配達員の本音」とし、「地方の方とかでは引き続き単価低いっていうのは、Discordの声見てても入ってたり」と、地域ごとの格差も伝えた。
動画の終盤では、実際の配達員ならではの困りごとや、視聴者からの「配達員急かすようなメッセージ送るなら自分で買いに行けよと思う」など500件近いコメントを丁寧に拾い上げて紹介。「Uberの仕組みっていうのを分かっていただかないと、どうしても配達員に当たるとかっていう風になっちゃう」と、注文者への呼びかけも行った。
最後は「本当に猛暑なので体調管理には十分注意してほしい」と視聴者に呼びかけつつ、「今後も引き続き短暇や業界の動きについて動画でお伝えしていきます」と締めくくった。
YouTubeの動画内容
