大谷のボブルヘッドデーは今季4度開催予定

【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場が予定されている。この日は昨季達成した「50本塁打＆50盗塁」を記念したボブルヘッドが配布されるとあり、試合開始3時間以上前から、ドジャースタジアムには大行列が見られた。

大谷のボブルヘッドデーでは今季4回開催が予定されており、27日（同28日）は3度目。打者仕様の“逸品”となっている。過去にも大谷のボブルヘッドを求め、試合前には大勢の観客が詰めかけたが、この日もその光景は変わらなかった。

「FOXスポーツ」のローワン・カブナー記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「オオタニが先発し、自身のボブルヘッドナイトの試合開始4時間前のドジャースタジアムに出来た行列」として試合前の様子を公開している。

大谷はこの日、今季11度目の先発マウンドに上がる見込みとなっている。勝利投手となれば、実に749日ぶりとなる。（Full-Count編集部）