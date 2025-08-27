チャンネル登録者数533万人を誇るYouTubeチャンネル『料理研究家リュウジのバズレシピ』主宰者のリュウジ氏が、8月26日放送の『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演。これが大きな話題となっている。

芸能記者が語る。

「この日のトークテーマは、『私の最高の調味料SP』でした。リュウジ氏は『飲食店のタレを家で再現する』と語り、『かなりそれっぽいものはできる』と、店の味に近づけられると豪語していました。明石家さんまさんから『それを超えることもある?』と聞かれると、『超えることも正直、あります。でも、超えるって言ってしまうと、“お前、何言ってんだよ”みたいなので、炎上してしまうので……』と笑っていました」

だが何より、視聴者が注目したのが、そもそも日本テレビの番組にリュウジ氏が出ていることだった。実際にXでは、こんな声が寄せられた。

《和解した?》

《リュウジが日テレに出てる ギャラ上げてもらったのかな》

《リュウジ先生普通にさんま御殿出ててすげぇな》

その理由は何なのか。前出の芸能記者が語る。

「7月2日、YouTubeチャンネル『街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜』にリュウジ氏が出演した際、過去に日テレの番組『ヒルナンデス!』を降板させられていたことを明かして、話題となっていたからです」

2019年2月から2022年3月ごろまで『ヒルナンデス!』に不定期で出演していたリュウジ氏。『街録ch』内で、テレビ局がタレントに他局への出演を制限することについて聞かれると、「日テレ、めっちゃあるんですよ。だって俺、切られましたもん、『ヒルナンデス!』」と、番組から降板させられていた事実を暴露した。

原因は、番組に隔週で呼ばれていたにもかかわらず、出演がなかった週に裏番組の『ノンストップ!』（フジテレビ系）に出演したため。その影響で、以降『ヒルナンデス!』からお声がかからなくなったというのである。

「さらにリュウジ氏は、『ヒルナンデス!』の裏側について、『お金がない』という理由で、フード・コーディネーターをつけてくれない日テレのため、ADを指導して育成までしたにもかかわらず、『5時間ぶっ通しでやって、ひと放送のギャラが2万いくらか』だったと、ギャラの安さも告発しました。

続けて、『若干、バカにしてるんじゃないかなとは思いますけどね。あんなぞんざいな扱い方してたら、出たいっていう人もあんまりいなくなるんじゃないかなと思いますけどね』と、日テレの対応や待遇に対して憤りを露わにしていたのです」（同前）

『さんま御殿』出演は2021年以来、2度めというリュウジ氏は、これまでの経緯から、自分でも日テレからのオファーをあきらめていたのか、声をかけられたのは意外だったようで、同じ日、自らのXに《日テレ出禁じゃなかった》と投稿している。芸能プロ関係者が語る。

「今回は、同じ日テレの番組とはいえ、制作するスタッフが違います。また『ヒルナンデス!』の降板理由が、リュウジ氏の裏番組出演だったとはいえ、理不尽な辞めさせられ方で、視聴者から同情の声が多く寄せられていました。そういった事情もあり、出演には支障がなかったのでしょう」

今回の出演を足がかりに、因縁の『ヒルナンデス!』の再登場があるのか注目だ。