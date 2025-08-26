Amazonふるさと納税


2025年8月15日から、期間限定でAmazonふるさと納税のポイントアップキャンペーンが開催されています。最大の目玉は、最大15%のAmazonポイントが還元されること。

寄付額に応じてAmazonポイントの還元率がアップするほか、Amazon Mastercardやdアカウント連携でもポイントがもらえ、合わせて最大15%まで還元されます。

ポイントアップキャンペーン


キャンペーン概要〉

キャンペーン期間: 2025年8月15日 (金) 18:00 〜 2025年8月31日 (日) 23:59

●最大還元率: 15%（上限10,000ポイント）

参加条件:

1_キャンペーンページでエントリー

2_期間中にAmazonふるさと納税で合計10,000円以上寄付する。

この2つのステップを完了させるだけで、キャンペーン対象になります。

寄付額ごとのポイント還元率（通常還元分）

最大15％還元！ポイント一覧表


寄付額に応じて、もらえるポイントの還元率がアップします。

寄付金額に応じて、合計10,000ポイントまで付与されます。

※Amazon Mastercardでの支払いで+最大2.0% (プライム会員のみ。非プライム会員は1.5%)

※dアカウント連携・5,000円以上の寄付で+1% dポイント還元

■Amazonふるさと納税がおすすめな理由

「ふるさと納税って、どのサイトからやればいいの？」と迷ったら、Amazonふるさと納税がおすすめです。

●使い慣れたAmazonのサイトで完結

いつも使っているAmazonのサイトで、いつもの手順で寄付ができます。

●Amazonポイントが貯まる・使える

今回のキャンペーンのように、寄付でAmazonポイントが貯まります。また、すでに持っているAmazonポイントを寄付に使うことも可能です。

●返礼品探しが簡単

普段のAmazonの買い物の延長の感覚でふるさと納税できます。レビューも参考にしやすい！

キャンペーン対象の返礼品はどう探す？

キャンペーン対象の返礼品は、すべてAmazonふるさと納税に掲載されている商品です。

返礼品のページには、金額の下に「ふるさと納税」アイコンが表示されています。このアイコンがあるかどうかをチェックしましょう。

ふるさと納税マークがあるものが対象品


もしアイコンがない場合は、普通のAmazon商品なので、「Amazonふるさと納税ストア」から返礼品を探してみてください。

■最新「Amazonふるさと納税」おすすめ返礼品

お米

【 令和6年産 】 コシヒカリ 精米 5kg (5kg × 1袋) (茨城県共通返礼品 かすみがうら市)


▶【 令和6年産 】 コシヒカリ 精米 5kg (5kg × 1袋) (茨城県共通返礼品 かすみがうら市) 　寄付金額￥11,000

《寄付先：茨城県桜川市》

筑波山系に囲まれた自然豊かなまち茨城県桜川市。

肥料の専門家と農家が協力し、土壌診断からこだわって育てた特別なコシヒカリ。土づくりから手間ひまをかけた豊かな大地が育んだお米は、ふっくらもっちりとした食感と、噛むほどに広がる上品な甘みが特徴。炊きあがりの光り輝くツヤが楽しめます！

【Amazon限定！20袋限定販売！】※令和6年産※ いちほまれ 10kg（5kg × 2袋）×1回


▶【Amazon限定！20袋限定販売！】※令和6年産※ いちほまれ 10kg（5kg × 2袋）×1回 / 定期便 特A 10kg 寄付金額￥26,000

《寄付先：福井県鯖江市

三代目米穀店店主であり、お米マイスターでもある黒田昌弘氏が厳選した「いちほまれ」。令和6年に収穫されたお米で、しっとりふっくらとした食感と、噛むほどに広がる優しい甘みが料理の味を一層引き立てます。

【Amazon限定！110袋限定販売！！】【令和7年産 新米！】【2025年11月以降 順次発送予定】にじのきらめき 5kg×2袋


▶【Amazon限定！110袋限定販売！！】【令和7年産 新米！】【2025年11月以降 順次発送予定】にじのきらめき 5kg×2袋（計10kg） 福井県鯖江産 先行予約 寄付金額￥21,000

《寄付先：福井県鯖江市

ものづくりと豊かな自然が融合した、魅力あふれる街鯖江市

鯖江市川島町で農業を行っている農業法人「ファーム東陽」が作る「にじのきらめき」。名前の通り、炊きあがったご飯は虹のように艶やか、大粒でもっちりとした強い粘り、そして口いっぱいに広がる濃厚な甘みが特徴です。※2025年11月以降、順次発送

■人気ランキングからおすすめ品をピックアップ！

【Amazon.co.jp限定】【2025年先行予約】甘くてジューシー 厳選シャインマスカット1.2kg (9月前半発送)


▶【Amazon.co.jp限定】【2025年先行予約】甘くてジューシー 厳選シャインマスカット1.2kg (9月前半発送)　寄付金額￥10,000

《寄付先：山梨県富士吉田市》

山梨県は日本有数のフルーツ王国。富士山の麓という恵まれた自然環境が、高品質なフルーツの生産を可能にしています。

ジューシーで甘さ抜群のシャインマスカットは昼夜の寒暖差が大きい恵まれた環境で育つため、噛むほどに広がる濃厚な甘さと芳醇な香りが楽しめます。地元で愛される青果店「池田青果」が厳選した最高品質のシャインマスカットは、なんと過去1か月で1000点以上購入されているそう！

九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) 個別真空 ギフト


▶九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) 個別真空 ギフト 寄付金額￥12,000

《寄付先：佐賀県唐津市》

佐賀県唐津市は、豊かな自然と歴史・文化が調和した魅力あふれるまちです。日本三大松原の一つ「虹の松原」や、唐津湾に面した「唐津城」など、風光明媚な景色が楽しめます。

こちらは佐賀牛認定店が贈る、こだわり抜いた黄金比率のハンバーグ。佐賀の豊かな大地で育った九州産黒毛和牛、佐賀産和牛、そして九州産豚肉を、ハンバーグのためだけに厳選したロース、カタ、バラなどの6部位と合わせて丁寧に挽いて作られています。

■Amazonふるさと納税での注意点

Amazonでふるさと納税をする際には、寄付確定後のページにある「フォームの提出はこちらから」のリンクをクリックしてフォームに回答するようにしましょう。

回答しない場合どうなる？

（１）フォームに回答しない場合、クレジットカード・デビットカードの請求先の氏名・住所が寄付金受領証明書の発行に使われます。クレジットカードやデビットカードの請求先住所が最新でなかったり、住民票と異なったりすると、証明書が届かず、税金の控除が受けられなくなる可能性も…。

※請求先住所は、「Amazonウォレット」の「編集」から確認できますよ！

（２）もしフォームでの回答を忘れた場合、ワンストップ特例申請は利用しないものとみなされます。制度の利用を希望する場合は、フォームに回答するようにしてくださいね。

■8月29日(金)8:59まで日用品フェアも開催中！

Amazonでは2025年8月29日(金)8:59まで「日用品お得フェア」も開催中。こちらは、対象になっている商品を5,000円以上購入すると500ポイント、もしくは10,000円以上購入で1,200ポイントが貰えるかなりお得なキャンペーン

しかも、期間中に条件を満たせば何回でもポイントが貰えるんです。

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶


▶【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 緑茶 2L×9本【25%OFF】￥1,578

Amazonふるさと納税は、いつものAmazonでのお買い物と同じように、手軽にふるさと納税ができてとっても便利。9月はかけこみ納税が予想されるので、在庫切れになる可能性も…。気になる方は早めにチェックしてみてくださいね！

※情報は8/26時点の情報です。詳細はサイトをご確認ください

