シルヴェスター・スタローン主演『タルサ・キング』シーズン3が配信決定！

シルヴェスター・スタローンが主演を務めるクライムアクションドラマ『タルサ・キング』のシーズン3がParamount+にて独占配信されることが決定。特報＆キービジュアルが公開された。

『X-ファイル』キャストが『タルサ・キング』シーズン3に参加 『イエローストーン』のテイラー・シェリダンが手がけるPara … 『X-ファイル』キャストが『タルサ・キング』シーズン3に参加

『タルサ・キング』シーズン3の配信が決定！

『タルサ・キング』は、ファミリーから戦力外の通告を受けたマフィア ドワイト・マンフレディがアメリカの片田舎タルサを舞台に、仲間0・資金0の絶体絶命の状態から新たな帝国を築き上げ、“タルサの王”になる姿を描く物語。

シーズン1配信時は、１日でのサービス加入者増加数が当時の最高記録を樹立。そしてさらなる人気を博したシーズン2では、初回エピソードが世界で2,110万人に視聴され、Paramount+史上最多のグローバル初回視聴数を樹立。さらにシーズン2全体では、前シーズン比+894％となる1億5,900万回の視聴を記録し、桁違いの人気シリーズへと進化を遂げている。

前シーズンから引き続き主演を務めるのは、『ロッキー』や『ランボー』などの数々の名作に出演してきたハリウッドスターで、本作がドラマシリーズ初主演となるシルヴェスター・スタローン。

そして製作総指揮を務めるのは、『最後の追跡』でアカデミー賞（R）脚本賞にノミネートされた経歴を持ち、『メイヤー・オブ・キングスタウン』や『ランドマン』などParamount+で配信中の人気シリーズ作品を手掛けるヒットメーカーのテイラー・シェリダン。

ファミリー幹部になる実力を持ちながら“戦力外”の通告を受けたドワイトは、地元の人間を巻き込みながら新たなビジネスを始め、瞬く間にタルサの覇権を掌握。

ファミリーは必ず守り、時には自分の背中を仲間に預ける時代遅れながらも漢気溢れるマフィア流のやり方に惚れ込むタルサの人間を味方につけ、着実に勢力を広げ“タルサの王”に近づくドワイトは、やがて敵対勢力から目をつけられ、“タルサの支配権”を巡る抗争へと繋がっていく―。

特報では、ドワイトに忠誠を誓う個性豊かなファミリーに加え、恋人のマーガレットなどお馴染みの登場人物が集結。

さらにウイスキーの蒸留所と思わしき施設も映し出されており、これまでのシーズンで薬物、カービジネス、発電所など手広くビジネスを拡大してきたドワイトが新たに酒造ビジネスに手を出すことを予感させる。

シーズン3からサミュエル・L・ジャクソンが出演！

シーズン3には、『アベンジャーズ』シリーズのニック・フューリー役で知られるサミュエル・L・ジャクソン演じるラッセル・リー・ワシントン・ジュニアが新キャラクターとして登場。

一昔前に刑務所に服役していた際にドワイトと親しくなったワシントンは、出所後に自身が身を置く犯罪組織からドワイト殺害の任務を命じられる。思わぬ形で再会することになったドワイトとワシントンの関係性、ハリウッドを長年支えるスタローンとサミュエルの共演にも注目だ。

サミュエル・L・ジャクソン主演！『タルサ・キング』スピンオフが製作決定 シルベスター・スタローン主演の人気ドラマ『タルサ・キング』の … サミュエル・L・ジャクソン主演！『タルサ・キング』スピンオフが製作決定

そしてドワイトの脅威になるのはワシントンだけではない。古くからの資産家“ダンマイア家”だ。あらゆるルールと常識が通用しないダンマイア家に狙われたファミリーとビジネスの命運は“タルサの王”ドワイトの手に託されることに―。

『タルサ・キング』シーズン3配信情報

オクラホマ州のタルサを舞台に繰り広げられる緊迫したクライムアクションが描かれる全10話のドラマ『タルサ・キング』シーズン3は、2025年にParamount+にて独占配信開始。

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.