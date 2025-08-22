《無秩序で歩きにくい》池袋駅構内の動線はなぜ最悪なのか…1日230万人利用のビッグターミナルが抱える「致命的な欠陥」

1日約230万人の乗降客数を誇るビッグターミナル・池袋駅は、JR線の山手線、埼京線、湘南新宿ラインのほか、私鉄路線の西武鉄道池袋線と東武鉄道東上線、そして地下鉄路線の東京メトロ丸の内線、副都心線、有楽町線が発着している。

乗降客数は新宿駅、渋谷駅に次いで世界第3位だ。

ただ、以前より利用者の間では「動線が破綻している」と言われてきた。他のターミナル駅に比べても動線の錯そう具合は断トツで、狭い駅構内を多くの人が無秩序に歩く。油断すればたちまち人とぶつかってしまう。

当然、朝夕ラッシュ時の状況は悲惨だ。特にサンシャイン60や繁華街がある東口方面へ向かうだけで体力は大きく削られる。

では、なぜこのような構造になってしまったのか。

本稿では、地下鉄路線開業の歴史をたどりながら、池袋駅の動線の悪さの原因に迫る。

地下鉄の開業でさらに複雑化

戦前まで、山手線内側の東京都心部への交通機関は路面電車が中心的な役割を担っていたが、戦後になり地下鉄建設が進められることになる。

池袋駅に地下鉄丸ノ内線が出来たのは1954（昭和29）年のことで、最初の開業区間は池袋―御茶ノ水間6.4km。その後、順次延伸が進められ、1962年までに池袋―荻窪間24.2kmの全線が開業した。

続いて、1974年になり地下鉄有楽町線が池袋―銀座一丁目間10.2kmで開業。有楽町線の池袋駅は丸の内線の南側に設けられた。

その後、1988年までに現在の和光市―池袋―新木場間28.3km全線が開業した。東武東上線との相互乗り入れは1987年から、西武池袋線との相互乗り入れは1998年から実施している。

池袋駅の残念な構造

そして、副都心線については、まず1994年に有楽町線新線の小竹向原―新線池袋間3kmが開業。新線池袋駅は、丸の内線の西側の地下2階に改札口が設けられた。2008年に副都心線の池袋―渋谷間9.1kmが開業した際には有楽町線新線の小竹向原―新線池袋間が副都心線に編入され、有楽町線の和光市―小竹向原間が副都心線との共用区間となった。

この間、高度経済成長期を通じて地上に改札口があった国鉄（現・JR東日本）池袋駅の改札は地下に移され、縦横無尽に人が歩き回る現在の池袋駅が形作られた。

ここで改めて池袋駅の構造を整理してみよう。

まず、地上に4面のホームを持つJR線（改札は地下1階）に加え、東口に4面のホームを持つ西武鉄道池袋線（改札は地上と地下1階）が、西口に3面のホームを持つ東武鉄道東上線（改札は地上と地下1階）が発着している。

例えば東口にある繁華街に向かう際、東口に地上改札のある西武鉄道の乗客はそのまま駅の外に向かうことができるが、東武鉄道の乗客は人流の絶えないJR改札前の通路を通らなければならず、この人の流れにさらに地下鉄の利用者が加わる。

東京メトロ丸の内線と有楽町線の2路線の改札も地下1階にあり、丸の内線がJR中央改札前の通路上に、有楽町線がJR南改札前の通路上にある。そして、副都心線の改札が地下2階にあることが、さらに人の流れを複雑にしている。

東京メトロで最も遅く開業した副都心線の改札は、丸の内線の西口側の地下2階に位置しており、副都心線の利用者も地下1階のJR改札前の通路を通らねば、サンシャイン通り方面の繁華街には出られない。

大規模な再開発が進む

つまり、各路線の改札口が地下1階に集中している池袋駅では、東口の繁華街に向かうために、ほとんどの路線利用者がJR改札口前の地下通路を通らざるを得ないのだ。そのため無秩序に人が歩き回っているような動線となってしまうのである。

池袋駅の1日のあたりの乗降者数は、JR線が98万人、東京メトロが52万人、西武鉄道が43万人、そして東武鉄道が42万人だ（いずれも直近公表のデータ。なおJR線は乗車人員のみの公表のため単純計算で2倍とした）。

これだけの数が、地下の1カ所に集中してしまう構造を持った駅は、他に類を見ない。

ただ、鉄道会社側もこのまま放置するつもりはないようだ。

東武鉄道のある西口では2043年度の完成を目途に大規模な再開発が進んでいる。2027年度から建物の解体作業が始まり、3棟の複合高層ビルが建設される予定だ。

豊島区が公開している再開発事業の計画概要によると、この再開発事業では線路を跨ぐ東西歩行デッキの建設も新たに行われ、駅地下通路の改善も一体的に検討するとしている。さらに、「駅東西の流動が地下に集中、各種乗り換え動線の交錯がある」「主な改札のある地下から地上への動線が分かりづらい」と動線の課題についても明記されている。

東京のターミナル駅の駅通路の動線の改善と言えば、2020年に整備された新宿駅の東西自由通路の完成が記憶に新しい。

池袋駅は生まれ変われるのか？

JR新宿駅の西口と東口を結ぶ地下通路は長らくJRの改札によって塞がれていた。この区間を移動するには150円の入場券を購入して改札内に入るか、大きく迂回して線路を越えなければいけなかったところ、改札口を移設することによって地下通路を歩行者に開放。これにより新宿駅の動線は大きく改善された。

ちなみに、筆者が卒業した大学の同窓会本部がサンシャイン60の57階に拠点を構えていることから、池袋駅の東口方面は何かと行くことが多い。

池袋駅のケースでは、縦横無尽に人が歩き回るJR改札前の地下通路だけではなく、サンシャイン60通りに一番近い東口方面の35番出口も通路が狭いことから、常に混雑している印象がある。

池袋駅の再開発の資料では、こうした動線の改善について「駅地下通路の改善も一体的に検討する」という表現にとどめているが、今後、新宿駅のように踏み込んだ改善の検討に至るのか。また、「チェーン店ばかりで面白味に欠ける」という声もよく聞く池袋が、今後こうした大規模な再開発によりどのような変貌を遂げていくのか、注目していきたい。

