名古屋鉄道（名鉄）は10日、名鉄ビル（旧・名鉄百貨店本店）に家電量販店「ヨドバシカメラ」を出店することで合意したと発表した。開業日は2026年夏頃。【画像多数】「ヨドバシ池袋」ロフト、グルメなど注目店舗ずらりヨドバシカメラは、最新の家電に加え、時計、玩具、スポーツ用品、アウトドア用品、医薬品等、幅広いカテゴリーの商品の販売に加え、人気の洋菓子店を集積したエリアを展開する予定。名駅エリア初の店舗として