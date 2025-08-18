8月17日、バラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）で人気企画「サイズの晩餐」がオンエアされたのだが、その内容をめぐって物議を醸している。

「同企画は、『入るのか！？入らないのか！？を予想する』というテーマで、身の回りにある身近な物のサイズ感覚を問う目利きゲームです。

今回のスタジオゲストには、Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』で4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」を演じた、俳優の佐藤健さん、宮崎優さん、町田啓太さん、志尊淳さんの4名が登場。メインMCのSixTONESの6人とともに物の大きさを予想し、白熱した戦いを繰り広げました」（放送作家）

問題が進むなか、第3問めには、大食いタレントのギャル曽根が登場。ふだん大きな口を開けながら大量にものを食べるギャル曽根だが、その口のなかに、ビリヤードの球が入るかどうかが検証された。

「実際には、ビリヤード球と同じ大きさに作られたチョコレートを口に入れるという形式でした。ギャル曽根さんは、大きく口を開けて、スプーンに乗せた球を潰すことなく口に投入。頬張ったものの、唇を閉じることができず、ギャル曽根の口にビリヤード球は “入らない” という結果が放送されました」（同）

VTRを見ていたスタジオの出演陣は、大盛り上がりだった。しかし、視聴者にはその盛り上がりは伝わらず、Xには嫌悪感を抱く声が寄せられた。

《子どもが真似して窒息事故に繋がるからこーゆーの止めるよな》

《ちびっ子が真似したらダメだし、普通にギャル曽根さんもかわいそうだった。同じ大きさの食べ物には出来なかったのかな？》

《本物だったら窒素しちゃうよ、事故だよ、事件だよ》

一歩間違えたら危険な光景に、視聴者も唖然としたようだ。

ギャル曽根がこの企画に参加するのは初めてではない。これまでにも、口に食べ物以外を入れたクイズが出題されていた。

「前回は、6月1日放送回に登場し、口のなかにドアノブが入るかどうかの検証がおこなわれました。前回は口にすっぽりと入り、『入る』という結果となり、その口の大きさに驚きが広がりました。そのシリーズが好評だったことから、今回もオファーしたのでしょう。

もちろん、安全面に配慮したテストプレイがあっての撮影だとは思いますが、口に食べ物以外のものを入れることに、抵抗感がある人は少なくないのでしょうね」（同）

ギャル曽根の口に入れるのは、食べ物だけでお腹いっぱいだ。