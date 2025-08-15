¥í¥Ã¥Æ¡¢ÅÀº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î7²óËÜÎÝÁöÎÝ»à¤Ë¡Ä¸Þ½½Íò»á¡Ö120¡ó¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²ó¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ë4¡Ý9¤ÇÇÔÀï¡£Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼Àâ¿Í¤Ï4²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ï12°ÂÂÇÊü¤Ä¤â4ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤Ç6Ï¢ÇÔ¡¢¼Ú¶â¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö24¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î7²óÉ½¤Î¹¶·â¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£MC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡ÖÅÀº¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î7²óÉ½¤ÎÁöÎÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç°¦ÅÍ¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Î»³ËÜ¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¢ÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤Æ¹¶·â¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê120¡ó¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²ó¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ÆÅÀº¹¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢È½ÃÇ¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù