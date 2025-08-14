元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋”を披露した。

柴田は「私の1番のお気に入りパーツ、うっすら割れた腹筋」と投稿。ショート丈のトップスからのぞく腹筋を披露し、「体質的に筋肉質なのでSKEの時から腹筋は勝手にうっすら割れていましたが、ここ数年はピラティスで鍛えて更に縦長に割れた気がする」と明かした。

さらに「そして体力増強のために運動量増やしていたので、去年よりも良い感じに割れている気がする！」と続け、「もっと割りたいな〜〜これ以上割れる気配ないけど。横にはなかなか割れなさそうです」とつづった。

「横まで割るにはもっとバキバキに毎日筋トレして食事もマッチョメニューかなぁ。。流石にそこまでストイックなのは難しいな〜」としつつ「腹筋はかっこいいし健康的でとても気に入っているんですが、なかなか今の仕事ではお腹を見せる機会がないのでね 年1の楽しみになってきました。笑」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「完璧です」「美しい」「すぐにシックスパックになりそう」「セクシー」「やばい！！」「ナイス腹筋」「惚れ惚れするお腹」「身体のラインがめっちゃきれい」「スタイルもお顔も抜群」「ウエスト綺麗」「細い！」などの声が寄せられている。