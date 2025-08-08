アーセナルの超新星！ 15歳のマックス・ダウマンとは何者なのか。英国人記者が語る魅力とは？「彼の最大の強みは…」【現地発】
８月６日、私はアーセナルとビジャレアルのプレシーズンマッチを取材した。
この一戦で、私は１人の選手のパフォーマンスに興奮した。アーセナルの未来を背負う15歳のマックス・ダウマンだ。
ダウマンは長い間、アーセナルファンに注目されていた逸材であり、つねに上のカテゴリーでプレーしてきた。13歳の時にはアーセナルU-18でプレーし、昨年は14歳８か月でUEFAユースリーグの最年少得点者となっている。
イングランドではすでに広く知られていたものの、多くの人たちは、これまで彼のプレーを見る機会があまりなかった。
しかし14歳の時にトップチームのスカッドでトレーニングを開始し、冬のドバイキャンプにも帯同。そして今夏のアジアツアーにも参加すると、トップチームデビュー戦となったミラン戦（１−０）では、15歳とは思えない堂々たるプレーを披露する。続くニューカッスル戦（３−２）でも、キレのあるドリブルで何度も仕掛けて、決勝点に繋がるPKも獲得。瞬く間に世界中から脚光を浴びる存在となった。
そして今回のビジャレアル戦（２−３）では、ブカヨ・サカに代わって63分から途中出場すると、エミレーツのファンからは大きな歓迎を受けた。
15歳のMFは、経験豊富なチームメイトたちとともにプレーしても臆することなく積極的な姿勢を見せ、果敢にゴールに迫った。彼の最大の強みは、恐れを知らない点であり、現在のプレミアリーグで活躍するためには、必須の要素だろう。またボールを扱うのが非常にスムーズで、身体能力も優れている。
17歳になるまでプロ契約を結ぶことができないが、これまでアーセナルのアカデミーから輩出されてきたサカ、マイルズ・ルイス＝スケリー、エミール・スミス・ロウ、イーサン・ヌワネリらを追随するだろう。
今シーズンはU-21チームでプレーする予定だが、シーズン中にトップチームの公式戦で出場機会を得る可能性は十分にある。世界のトップレベルでその活躍を見られる日はそう遠くないだろう。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
