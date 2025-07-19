¤¤ç¤¦¤ÏÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡Ä¹âÃÍ·¹¸þÂ³¤¯¡Ö¥¦¥Ê¥®¡×½©¤Ë¤«¤±¤Æ²·ÃÍ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¸«¹þ¤Þ¤ìÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ë´Ø¿´½¸¤Þ¤ë
19Æü¤ÏÅÚÍÑ¤Î±¯¡Ê¤¦¤·¡Ë¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
¹âÃÍ·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¦¥Ê¥®¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸åÍî¤ÁÃå¤¯Ãû¤·¤â¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¥¦¥Ê¥®¤ò¾Æ¤¯ÅÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¡ÖÈ¬¥ÄÌÜ¤ä¤Ë¤·¤à¤é¡¡ÌÜ¹õÅ¹¡×¡£
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢³«Å¹Á°¤ËÌó50¿Í¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶ú¤ò2024Ç¯¤ÈÆ±¤¸3000±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÃÕµû¤¬Ëµù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬¥ÄÌÜ¤ä¤Ë¤·¤à¤é¡¡ÌÜ¹õÅ¹¡¡¾¾ËÜÀ¶Å¹¼ç¡§
²Æ²á¤®¤ë¤ÈÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½©¤Ë¤«¤±¤Æ²·ÃÍ¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿Å¹Æ¬²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£