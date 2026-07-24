愛知県春日井市に、6月にオープンした「炭焼き鰻と特選和牛ふじさん」。開店前から行列ができる人気店です。本格的なうなぎが安く食べられると評判で、うな重は1800円。 使っているのはニホンウナギ。中でも生育のいい上物を「青手」と呼ぶそうで、脂のりがよく肉厚で皮は柔らか。ウナギ界の“最高級品”との呼び声もあるそうです。看板メニューは、店名の富士山のように高く盛られた「うな丼 ふじ